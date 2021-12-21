Hürriyet yazarı Fırat: Bugünden itibaren 1400 ilaçta yüzde 2 ila 50 arasında zam olacak

"Sağlık Bakanlığı her yıl şubat ayında bir önceki yılın Euro ortalamasını alıyor. 2021 yılının şu anki Euro ortalaması 10.38 TL. Şubat ayına kadar 10.60 olacağı hesaplanıyor. Bakanlık bu ortalamanın yüzde 60’ını baz alıyor. Yani 10.60’dan hesap edersek 6 lira 36 kuruş ediyor. Bu da yaklaşık yüzde 38 zam demek. Kısacası kura göre yapılacak güncelleme ile gelecek en fazla zam oranı yüzde 38. İçinde bulunduğumuz durumu düşünürsek iğneden ipliğe her ürüne zam gelirken, bu da vatandaşın cebini vuracak. Bu nedenle de hem kısa vadede hem de uzun vadede atılması gereken adımlar var."