Hürriyet yazarı Fırat: Belli ki Türkiye transatlantik hat ile ilgili S-400’ler meselesi gibi bazı tercihlere zorlanacak

Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, "Belli ki c transatlantik hat ile ilgili S-400’ler meselesi gibi bazı tercihlere zorlanacak." görüşünü savundu.

Fırat yazısında, "Hem AB’nin hem de ABD’nin, kendi güvenlikleri için kritik önem atfettikleri Türkiye’den demokrasi, insan hakları, ifade özgürlüğü gibi alanlarda da artık somut beklentileri var. Açıklanan eylem planı ya da planlarının bir an önce uygulanması gibi. Ekonominin de hassas bir dengede gittiği düşünülürse önümüzdeki süreç karşılıklı çıkarlar doğrultusunda kazan-kazan anlayışıyla diplomatik pazarlıkların yapılacağı, eli güçlü olanın masada daha çok kazanacağı bir dönem olacak." düşüncesini dile getirdi.