Hürriyet yazarı Fırat: ABD ile baştan kılıçlar çekilmeyecek, restleşme yok

Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, Joe Biden'ın 20 Ocak'ta ABD Başkanlığı görevini devralacağını hatırlatarak, "ABD ile baştan kılıçlar çekilmeyecek, restleşme yok" görüşünü savundu.

Fırat yazısında, "Türkiye güçlü bir biçimde diyalog arayışında olacak. Bununla ilgili son açıklama Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan geldi. Ahmet Hakan’a konuşan Akar, 'Biden yönetimi ile şimdiden kılıçları çekmek doğru değil. Süreci görmek, ona göre bir yol yöntem belirlemekte fayda vardır. PKK eşittir YPG. Bunun anlaşılması lazım' dedi. Hem Akar’ın açıklamalarından hem de kulislerdeki bilgilerden hareketle beklentileri şu şekilde özetleyebiliriz: Baştan kılıçlar çekilmeyecek. Restleşme yok. İki başkent de önce diyalog arayışında olacak." düşüncesini dile getirdi.

Fırat, "Bunun işaretleri ABD başkanlık seçimi sürecinde de görüldü. Ankara arka kapı diplomasisini yine işletti. Türkiye’nin ABD ile iyi ilişkiler istediği mesajı verildi. Biden’ın ekibinden de Ankara’ya Biden’ın bazı konuşmalarının seçim konuşması ve iç siyasetlerine yönelik olduğu mesajı verildi. Biden hükümeti işbaşına geldikten sonra Washington-Ankara hattında yapılacak görüşmeler kritik olacak. İki lider ne zaman konuşacak, ilgili bakanlar ne zaman bir araya gelecek sorularının yanıtları önem taşıyacak. ABD masaya S-400’leri birinci gündem maddesi olarak koyarsa, Türkiye’de PKK eşittir YPG diyerek 'ABD’nin bir terör örgütüne verdiği destek kabul edilemez' diyecek." ifadesini kullandı.