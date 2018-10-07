Hürriyet yazarı: FETÖ 20 ton civarında altını, gökyüzünden sismik olarak arıyor

Hürriyet yazarı Fatih çekirge, uçuşa yasak bölge olan Hisarönü Körfezi’nde, Turgut ve Orhaniye koyları üzerinde sürekli bir uçağın mekik dokuduğunu ve bu uçağın altın aradığı yönünde iddialar olduğunu yazdı. Sabah gazetesinde 2016 yılı sonlarında 'FETÖ’cü Akın İpek’in oteli ve çevresinde FETÖ’nün kaçırdığı altın arıyor...' başlığıyla yayımlanan haberi hatırlatan Çekirge, "Akın İpek’e ait Angel Oteli tam uçağın sürekli mekik dokuduğu Turgut Koyu’nda...Belli ki FETÖ’nün altınları üzerine yeni gelişmeler var...Akın İpek’in altın madenleri işlettiği de düşünülürse, olay tahminlerin de üzerine çıkıyor. Rivayet odur ki...20 ton civarında bir altın...Gökyüzünden sismik olarak aranıyor..." dedi.

Fatih Çekirge'nin "Marmaris’teki gizemli uçak yeraltında ne arıyor" başlığıyla (07 Ekim 2018) yayımlanan yazısı şöyle:

Uçağın sırrı dalga dalga yayılıyor...

Ben de merak ettim.

Kısa bir araştırma...

Uçak özellikle Hisarönü Körfezi’nde, Turgut ve Orhaniye koyları üzerinde uçuyor...

Peki orada ne var?

Türk havacılığının en önemli hocalarından Erdoğan Menekşe’yi aradım:

- Hocam bir uçak Marmaris’te Turgut Koyu’nun üzerinde sürekli alçak uçuş yapıyor. Arkasında T biçiminde bir çubuk taşıyor..”

- Üzerinde bir harf, rakam grubu var mı?

- C20 gibi bir şeyler...

- C-208 karavandır o...

- Yani...

- Fatih biz o uçakları sismik araştırma için kullanırız. Ben de Çanakkale’de kullanmıştım.

- Nasıl işler hocam...

- O uçak aşağı sinyal gönderir, sonra gelen karşılıktan yeraltının fotoğrafını çıkarır... Sürekli olarak bir rotada daireler çizer... Yeraltındaki madenleri tespit eder...

Az sonra Erdoğan Hoca’dan öğrendim ki...

“Zaten uçağın mekik dokuduğu alan notamlanmış... Yani uçuşa yasak bölge ilan edilmiş...”

İnternette o bölgeyle ilgili haberlere baktım...

Sabah gazetesi 2016 yılı sonlarında bir haber yayınlamış..

“FETÖ’cü Akın İpek’in oteli ve çevresinde FETÖ’nün kaçırdığı altın arıyor...”

Erdoğan Hoca’nın anlattıklarıyla uçağın rotasını ve Sabah haberini birleştirince ortaya şu çıktı...

- Akın İpek’e ait Angel Oteli tam uçağın sürekli mekik dokuduğu Turgut Koyu’nda...

Belli ki FETÖ’nün altınları üzerine yeni gelişmeler var...

Akın İpek’in altın madenleri işlettiği de düşünülürse, olay tahminlerin de üzerine çıkıyor.

Rivayet odur ki...

20 ton civarında bir altın...

Gökyüzünden sismik olarak aranıyor... "

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