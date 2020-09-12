Hürriyet yazarı Fatih Çekirge: CHP’nin 26 yıllık şoförü Hasan, İnce’ye öyle bir şey söyledi ki...

Hürriyet yazarı Fatih Çekirge, bugünkü köşesinde 100 Günde Memleket Hareketi'ni başlatan CHP'li Muharrem İnce ile gerçekleştirdiği röportajı aktardı.

İnce, CHP'nin 26 yıldır şoförlüğünü yapan ve şimdi de yola çıktıkları otobüsü kullanan Hasan isimli şoförlerinin kendisine, "‘Başkanım, bunca yıldır parti otobüsüyle Anadolu’yu gezerim. İlk kez bir trafik polisi geldi, hatırımı sordu" dediğini aktardı. İnce, "Bu çok önemli bir göstergedir" dedi.

Fatih Çekirge'nin oruları ve İnce'nin yanıtları şöyle:

Gideceğiniz ile önceden kimseyi gönderiyor musunuz? Hani bildiğimiz organizasyonlar var ya... Onun gibi yani...

“Hayır, doğrudan gidiyoruz. Yolda arabası kaza yapmış vatandaşı görüyoruz, durup geçmiş olsun diyoruz. Tarlada çalışanla sohbet ediyoruz. Ama bakın size bir örnek vereyim. Bizim otobüsün şoförü Hasan tam 26 yıldır CHP’nin şoförlüğünü yapmış. Düşünün, partinin emektarı... Her seçimi görmüş. CHP’nin seçim yollarında bir ömür geçirmiş. Hasan önceki gün bana şöyle dedi: ‘Başkanım, bunca yıldır parti otobüsüyle Anadolu’yu gezerim. İlk kez bir trafik polisi geldi, hatırımı sordu. Bir ihtiyacınız var mı, suyunuz var mı diye sordu.’ Evet Fatih Bey, bu çok önemli bir göstergedir.”

Ne yapacağınıza, nasıl ve ne zaman karar vereceksiniz?

“81 ilimizi ve 100 büyük ilçemizi gezeceğim. Sonra karar vereceğim. Ama şunu söyleyebilirim ki... Bakın yılbaşında Türkiye nasıl hareketleniyor. İşte o zaman hareketi göreceğiz. Yılbaşına kadar ve yılbaşında her şey ortaya çıkacak... Türkiye hareketlenecek.”

Size parti kuracak mısınız diye sormayacağım. Zaten halk size, siz de halka soruyorsunuz. Benim sorum, gittiğiniz yerlerde ne görüyorsunuz?

“Millet her şeyi takip ediyor. Millet siyasetçiyi seçimden seçime değil, her zaman yanında görmek istiyor. 32 haneli dağ köyünde sosyal medyadan takip ediyorlar. Onu gördüm. Mesela Bitlis’ten Van’a geçerken aç kaldık. Ertesi gün simit yedik. Vatandaşa dedim ki, ‘Paramız ve vaktimiz olursa köfte ekmek, olmazsa simit yeriz.’ Van’a girdik, yolda sohbet ettiğimiz vatandaş dedi ki, ‘Köfte ekmek var, gelir misin?’ Böyle takip ediyorlar işte...”

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