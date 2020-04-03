Hürriyet yazarı: Fahriye Evcen 170 bin liralık saat Karan'ın altını değiştirirken takacak herhalde

Hürriyet gazetesi yazarı Cengiz Semercioğlu, oyuncu Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen'e 170 bin liralık saat hediye etmesini, "O saati nerede takacak? Karan’ın altını değiştirirken herhalde" sözleriyle eleştirdi.

Semercioğlu, "Koronovirüs'le birlikte tüm dünya şunları konuşmaya başladı:Hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı, insanların doğaya, çevreye karşı daha duyarlı olacağı, gösterişten, şatafattan uzak, tüketimin daha az, paylaşımın, dayanışmanın daha çok olacağı yeni bir dünya... Tam böyle başka hülyalara dalmışken hiçbir şeyin değişmeyeceğini gösteren bir haberi suratımıza çarptı dün Milliyet Cadde.Burak Özçivit, setlerden uzak kalıp oğlu Karan’a bakma fedakârlığı gösteren eşi Fahriye Evcen’e 170 bin liralık saat hediye etmiş." ifadesini kullandı.

Semercioğlu, "Oysa dünyada bütün insanlık 3 ayda şunu gördü:Dünyanın en lüks arabasına sahip olsan kaç yazar, binemiyorsun bile... Milyonların olsa ne olur, bırak yurtdışına tatile gitmeyi kapının önüne bile çıkamıyorsun... En lüks kıyafetlerin, en pahalı takıların olsa ne fayda, gideceğin bir davet, bir parti bile yokken... Hepsi boş. Merak ediyorum, Fahriye 170 bin liralık o saati nerede takacak?Karan’ın altını değiştirirken herhalde. Neyse güle güle kullanacağı günleri olsun..." düşüncesini dile getirdi.

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