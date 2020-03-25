Hürriyet yazarı: Evi olmayanlar onlar nereye gitsin?

Hürriyet gazetesi yazarı Savaş Özbey, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle başlatılan "Evinde Kal Türkiye" kampanyasını bugünkü köşesine taşıdı. Özbey, "Ya evi olmayanlar? En hafif hesaplamalar, sadece İstanbul’da 7 bin evsiz yaşadığını söylüyor. Onlar nereye gitsin?" düşüncesini dile getirdi.

Özbey, "Üç sene önce üç gün, üç geceyi parasız, telefonsuz, çevremden hiçbir yardım olmadan sokaklarda geçirmiş, gazete için bir dosya hazırlamıştım. Öyle insanlar tanımış, öyle etkilenmiştim ki hâlâ aklımdan çıkmıyor. Bazılarını sonradan evimde ağırladım, bazısına iş bulduk, aralarından hâlâ görüştüklerim var. Üzerinde bir çatı olmadan uyumak/uyuyamamak ne demek o zaman anlamıştım: Uykusuzluktan ölseniz bile, gündüz ya da gece, saat kaç olursa olsun asla derin uykuya dalamamak... Ya bir köpek gelip kokluyor, sıçrıyorsunuz ya bir müptela dadanıyor, asla güvenemiyorsunuz. O sert banklara kurban olayım, yeter ki herkesi dışarıda tutacak bir kapısı, kilidi, damı olsa Şimdi koronadan dolayı #evindekal kampanyası var ya... Aklıma yine o insanlar geldi. Umarım duymuyorlardır kampanyayı. Onlara ulaşmıyordur telefondan, televizyondan. Çünkü bütün şımarıklıklarımıza rağmen gerektiğinde kampanyaya uyacağımız bir hanemiz var. Ya olmayan ne yapsın? Gücünüzün asla yetmeyeceği bir kampanya başlasa, mesela #SeyşellereGitTürkiye... Kendinizi nasıl hissederdiniz?" ifadesini kullandı.

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