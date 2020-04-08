Hürriyet yazarı 'evden çalışma' düzenini yorumladı: Şu anda iş görüşmesinde olduğunuzun farkında mısınız?

Hürriyet gazetesi yazarı Savaş Özbey, çok sayıda beyaz yakalının evden çalıştığını belirterek, bu dönemin aslında yeni bir çalışma düzeni içinde prova olabileceğini belirtti. Özbey, “Filanca çok iyi, falanca beceremiyor' diye konuşan müdürler yok mu sanıyorsunuz? Hemen yarın için olmasa bile aslında bir iş görüşmesinde, yeni bir deneme sürecinde olduğunuzun farkında mısınız?" düşüncesini dile getirdi.

Özbey köşesinde, "Beyaz yakalı kısmı bir süredir evinden çalışıyor, biliyorsunuz. İşler yazışmayla, toplantılar görüntülü konuşmalarla yapılıyor. Birçok şirket için ne kadar kârlı bir şey olduğu ortaya çıktı.

Servis, ulaşım, yemek, internet, elektrik gibi masrafları azaldı. Koronayla geçirdiğimiz bu dönemi ileride geçilecek yeni çalışma tarzının provası olarak görenler çok. Geç bile kalındığını düşünenler hiç az değil.

'Acaba bu kriz bittikten sonra haftada üç gün çalışma düzenine mi geçsek?' diye kafa kaşıyan insanlar tanıyorum. Peki bu yeni durumu siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Adapte olup verimliliğinizi, hızınızı artırabildiniz mi? Yoksa 'tatil' olarak mı değerlendiriyorsunuz?" diye sordu.

Özbey, "Görüntülü toplantılarda tam vaktinde hazır ve nazır mısınız? Tıraşınız, kılığınız, kıyafetiniz gerçek toplantıymış gibi yerinde ve düzgün mü? Beyaz yakalının evi dediğin kaç metrekare olabilir canım?O telefona her çaldığında cevap veriyor musunuz? Artık her şey 'gelen evrak/giden evrak' düzeninde ve daha yavaş. Yüz yüze görüşmeyince yapılacak, takip edilecek iş yükü arttı. Aksatmadan, gecikmeden ne kadar götürebiliyorsunuz?Yoksa taca çıkan top durumunda mısınız? Sıkışık anlarda stres yönetimini becerebiliyor musunuz? WhatsApp gruplarında 'insani tatlışlıkları' sürdürebiliyor musunuz? Yoksa fazla mesafeli ya da fazla yüzgöz bir hâl mi aldınız? İçinde bulunduğumuz, geleceğin çalışma modeli. Ve maaşlarınızı almaya devam etmek istiyorsanız, o modelde işe yarıyor olmanız gerek." ifadesini kullandı.

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