Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök: Bana 'deva' olan o her kimse gönlümü de alır, oyumu da

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, bugünkü yazısında Koronavirüs nedeniyle inzivaya çekildiğini ve bu sırada meditasyon yaptığını söyledi. Kenedi kendine, "Bana kim deva olur?" diye sorarak bazı kanaatlere vardığını ifade eden Özkök, siyasilere, hukuk sistemine, bürokratlara eşleştirilerde bulunarak, "Deva olan o her kimse... Gönlümü de alır... Oyumu da... Var olan partilere de, yeni kurulanlara da buradan ilan ediyorum: Benim korona meditasyonumun sonuç bildirgesi budur" dedi.

Özkök'ün yazısında sıklıkla ifade ettiği 'deva' kelimesi akıllara geçen günlerde eski AKP'li Ali Babacan'ın kurduğu ve tanıtımını gerçekleştirdiği 'DEVA' partisini getirdi.

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