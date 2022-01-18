Hürriyet yazarı Ergin: Yeni düzenlemenin en somut sonucu Türkiye’de vaka sayılarının kâğıt üstünde düşüyor gibi görünmesidir

Hürriyet yazarı Sedat Ergin, Koronavirüs aşısı yaptırmayan kişilerden pek çok yerlere girişlerde istenen PCR testi zorunluluğunun kaldırılmasına ilişkin olarak, "Bu karar ciddi bir çelişki yaratıyor. Uçakla seyahat edenler için PCR testi aranırken, otobüs ve tren gibi toplu ulaşım araçlarında seyahat edenlerde istenmemesi izaha muhtaç bir durum" dedi.

Ergin, "Her bakımdan düzenlemeye getirilen eleştiriler ve bilimsel çerçevede yöneltilen itirazlar dinecek gibi görünmüyor. Ayrıca, salgınla mücadelede getirilen bu gevşeme birçok Batı ülkesindeki uygulamalardan da ciddi bir şekilde ayrılıyor. Düzenlemenin en somut sonucu Türkiye’de vaka sayılarının kâğıt üstünde düşüyor gibi görünmesidir. Ancak bu yanıltıcı algının da kamuoyunda salgınla mücadele için şart olan güven duygusuna zarar vereceği izahtan varestedir" düşüncesini dile getirdi.

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Ne olmuştu?

Koronavirüs aşısı olmayan kişilerden istenen PCR testi konusunda yeni bir düzenlemeye gidilmişti. İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği genelge ile aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerden, konser, sinema ve tiyatro gibi etkinliklere katılacaklara, Milli Eğitim Bakanlığı okullarında görev yapmakta olan personele (öğretmen, servis şoförü, temizlik personeli vb.), tüm kamu ve özel iş yerlerinde çalışanlar ile kamu ve özel kurumlar tarafından düzenlenen öğrenci kamplarına katılacaklara PCR testi ile tarama yapılmayacağı belirtilmişti. Ayrıca, şehirlerarası seyahat için gerekli olan test zorunluluğu da kaldırılmıştı.

Daha sonra yayınlanan yeni genelge ile ise huzurevi, bakımevi, sevgi evleri ile hapishanelerde aşısız ve son altı ay içinde hastalığı geçirmemiş çalışanlar ile yurtdışına seyahat edecek kişilerin PCR testi ile tarama yapılmasına devam edileceği açıklanmıştı. Uçakla şehirlerarası seyahat edecek kişiler için de PCR testinin süreceği bildirilmiş ancak şehirlerarası otobüs ve trenler için böyle bir durum açıklanmamıştı.