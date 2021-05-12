Hürriyet yazarı Ergin: Türkiye-Mısır ilişkilerinde normalleşme arayışı olumlu karşılanmalı, zararın neresinden dönülse kârdır

Hürriyet gazetesi yazarı Sedat Ergin, Türkiye-Mısır ilişkilerindeki normalleşme adımlarının olumlu bir gelişme olarak karşılanması gerektiğini söylerken, "Zararın neresinden dönülse kârdır" dedi.

Ergin, "İki ülke arasındaki normalleşmenin önündeki en dikenli dosyalardan biri de Mısır’ın ilişkilerde bir normalleşmeye girilebilmesi için Türkiye’de yaşayan Müslüman Kardeşler bağlantılı rejim muhalifi isimlerin faaliyetlerini koşul halinde masaya getirmesidir. Mısır, bu örgütü 'terörist' olarak nitelendiriyor. Özellikle Türkiye’den Mısır’a yayın yapan bazı muhalif kanalların durumu daha önce de Türk kamuoyuna geniş bir şekilde yansımıştı. Arap dünyasında yakından izlenen 'Al-Monitor' haber portalında önceki gün yayımlanan Muhammed Sabri imzalı Kahire çıkışlı bir haber-analize göre, geçen haftaki görüşmelerde Mısır tarafı Türkiye’de bulunan Müslüman Kardeşler’e üye bazı isimlerin sınır dışı edilmesini istedi. Bu gibi sorunlara bakınca iki ülke arasında neden önce istihbarat örgütlerinin devreye sokulduğu daha iyi anlaşılıyor" ifadesini kullandı.

Ergin, "Her halükârda, sekiz yıl süren bir soğukluk döneminden sonra Türkiye ile Mısır arasında bir normalleşme arayışının başlamış olması, ufukta görünen bütün muhtemel güçlüklere rağmen olumlu bir gelişme olarak karşılanmalıdır. Zararın neresinden dönülse kârdır. Tabii yaşanan tecrübe, bir daha benzer zararların ortaya çıkmaması için gerekli olan özenin, hiç olmazsa bundan sonra gösterilmesinin şart olduğunu da söylüyor hepimize" yorumunu yaptı.

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