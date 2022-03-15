Hürriyet yazarı Ergin: Türkiye, insan hakları ve ifade özgürlüğünde adım atarsa, Batı ile ilişkiler rayına oturmaya başlayabilir

Hürriyet yazarı Sedat Ergin, Rusya-Ukrayna savaşına ve Türkiye'ye diplomatik yansımalarına ilişkin olarak, "Avrupa’da tarihin akışında Ukrayna savaşı nedeniyle dramatik bir kırılma yaşanırken, Türkiye’nin Batı ile ilişkilerinin bugünkü sancılı haliyle bu yeni duruma nasıl eklemlenebileceği önemli bir sorudur" dedi.

Ergin, insan hakları ve ifade özgürlüğü alanında değişime gitmesi gerektiğini söylerken, bunun Batı ile ilişkilerde avantaj sağlayacağını dile getirdi.

Ergin, şunları yazdı:

"Girmekte olduğumuz dönem, stratejik kart önemini korusa da geçmişteki örneklerin aksine bu kartın demokrasi değerlerine baskın çıkacağı bir iklime işaret etmiyor.

Türkiye’nin yapması gereken, Batı dünyasının gitmekte olduğu yönü doğru okuyarak bir an önce insan hakları ve ifade özgürlüğü gibi sıkıntılı alanlarda yumuşama sağlayacak adımlar atmaktan geçiyor. Batı’yı bu başlıklarda şaşırtacak hamleler yapılması, yeni dönemi yaratıcı ve önleyici bir anlayışla karşılamak bakımından yararlı olacaktır.

Bu anlayışla hareket edildiği takdirde, Ukrayna’daki krizin yarattığı ortam, Türkiye’nin Batı ile ilişkilerinin rayına oturtulabileceği bir süreci de başlatabilir."