Hürriyet yazarı Ergin: Türkiye ince bir çizginin üzerinde yürümek durumunda, muhtemel bir işbirliği Taliban’la hissedilir bir mesafe korunarak yürütülmeli

Hürriyet yazarı Sedat Ergin, Türkiye'nin Afganistan'daki rolüne ilişkin olarak, "Türkiye’nin Afganistan’da oynayabileceği rolün sınırları önemli ölçüde Taliban’ın bundan sonra atacağı adımlarla da yakından ilişkilidir. Yirmi yıl sürdürdüğü bir savaşı kazanan Taliban şimdi Afganistan’ı yönetmek durumundadır. Bu da mantıken bir dizi rasyonel karar almasını gerektirecektir" yorumunu yaptı.

Ergin, "Türkiye yeni dönemde havalimanında rol alması halinde ister istemez Taliban rejimiyle yakın bir mesai içine girecektir. Ancak Türkiye burada son derece ince bir çizginin üzerinde yürümek durumundadır. Bununla, muhtemel bir işbirliğinin Taliban’la hissedilir bir mesafe korunarak yürütülmesi ihtiyacını kastediyorum.

Tabii Taliban’ın Türkiye ile işbirliğine kapılarını kapatması da önümüzdeki senaryolardan biridir. O takdirde ele aldığımız ihtimallerin çoğu gündemden düşecektir" düşüncesini dile getirdi.

Yazının tamamı için tıklayın.

TIKLAYIN - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Taliban’ın yönetim anlayışını olumlu karşılıyoruz" demedik, kendi menfaatlerimiz için herkesle görüşmek lazım