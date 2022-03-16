Hürriyet yazarı Ergin: Scholz’u Ankara’ya hangi rüzgârlar getirdi?

Hürriyet yazarı Sedat Ergin, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un Türkiye ziyaretine ilişkin olarak kaleme aldığı yazısında, Scholz'un "Türkiye ile AB arasındaki enerji iş birliğinin çok önemli olduğunu" vurgulamasına dikkat çekti.

Ergin, yazısında, "Belli ki doğalgaz alanında Rusya’ya bağımlılıklarını azaltmaya çalışan AB’nin ve Almanya’nın bakışlarını çevirdikleri potansiyel bir alan, doğalgaz başta olmak üzere Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon kaynaklarıdır. İsrail’in münhasır ekonomik bölgesindeki doğalgazın boru hattıyla muhtemel bir güzergâh olarak Türkiye ve Yunanistan üzerinden Avrupa’ya sevki bu çerçevede makul bir seçenek şeklinde beliriyor" dedi.

Ergin, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Doğu Akdeniz’deki doğalgazın boru hattıyla Kıbrıs ve Girit adaları üzerinden Yunanistan’a taşınmasını öngörün East Med projesi yüksek maliyetli bulunup gündemden çıkartıldıktan sonra bu seçeneğe dönük büyük bir ilgi doğmuş bulunuyor. Tabii, Mısır ve Kıbrıs Rum Yönetimi’ne ait doğalgazın da ileride bu projeye eklemlenip eklemlenemeyeceği sorusu, önemli siyasi anlaşmazlıkları, hassasiyetleri beraberinde getiriyor.

Her halükârda Scholz’un Ankara ziyareti, enerji ve enerji güvenliği meselesi bağlamında Doğu Akdeniz’in Avrupa açısından Rusya’ya karşı bir alternatif olarak belirebileceğini gösteriyor."