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Çevre

Hürriyet yazarı Ergin: Marmara'daki sorunun aciliyeti, alternatif ikinci bir kanal yapmaktan çok daha yaşamsal bir önceliğinin bulunduğunu anlatıyor

04 Haziran 2021 09:20

Hürriyet yazarı Sedat Ergin, Marmara Denizi'ndeki "müsilaj" (deniz salyası) sorunuyla ilgili olarak, "Sorunun aciliyeti ve kazandığı boyutlar, bize bu aşamada ülkemizin İstanbul Boğazı’na alternatif ikinci bir kanal yapmaktan çok daha yaşamsal bir önceliğinin bulunduğunu anlatıyor" dedi. 

"2007’de başlayan bu tehlikeli yöneliş karşısında bir erken uyarı sistemi neden işlememiştir?" diye soran Ergin, şöyle devam etti:

"Anlaşıldığı kadarıyla bugün Çevre Bakanı Murat Kurum’un başkanlığında düzenlenecek olan ve tüm tarafların davetli olduğu geniş katılımlı çalıştay sorunun masaya yatırılması anlamında bir ilk olacaktır. Yapılacak tartışmaların ışığında çalıştayın sonunda 'Marmara Denizi’ni Koruma Eylem Planı' açıklanacaktır.

Kuşkusuz, tehlike çanlarının bütün Türkiye’de duyulmasından sonra harekete geçilerek bu konuda bir çalıştayın düzenlenmesi ve çözüm yönünde bir yol haritasının hazırlanacak olması sevindirici bir adımdır. Ancak kararlaştırılacak önlemler Marmara’yı kurtarmaya yeterli olacak mıdır, bunu bugünden bilebilmek zordur.

Her halükârda ülke çapında Marmara Denizi’ni kurtarmak için büyük bir seferberliğin başlatılmasının zamanı çoktan gelmiştir. Sorunun aciliyeti ve kazandığı boyutlar, bize bu aşamada ülkemizin İstanbul Boğazı’na alternatif ikinci bir kanal yapmaktan çok daha yaşamsal bir önceliğinin bulunduğunu anlatıyor."

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