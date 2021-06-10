Hürriyet yazarı Ergin: Erdoğan, Biden'a, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni bu şekilde köşeye sıkıştıranlar önemli bir dostu kaybederler" uyarısı yapıyor

Hürriyet yazarı Sedat Ergin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın TRT yayınında ABD Başkanı Joe Biden'la görüşme trafiğine ilişkin olarak yaptığı açıklamaları hatırlatarak, "Erdoğan, Biden ile yaşadığı durumu açıklık içinde 'gerilim' olarak nitelendiriyor, kendisini rahat hissetmediğini gizleme gereği duymuyor. Bu arada 'Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni bu şekilde köşeye sıkıştıranlar önemli bir dostu kaybederler' şeklinde bir uyarısını da yapıyor Biden’a" yorumunu yaptı.

Hürriyet yazarı Ergin, bugünkü yazısında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden'ın 14 Haziran'da yapacağı ikili görüşmeyi ele aldı.

Ergin, "İşin bütün püf noktası, bu gibi uyarıların Biden cephesinde nasıl karşılandığı sorusudur. Beyaz Saray’dan gelen telefonun üç ay gecikmiş olmasından da görüleceği gibi, koyduğu mesafe ile ilişkinin oturacağı yeni dengede kendi pozisyonlarını, tasarladığı çerçeveyi Ankara’ya kabul ettirebileceğinin hesabı içindedir Biden yönetimi" dedi.

Ergin, şöyle devam etti:

"Aslında geride bıraktığımız aylar, haftalar içinde yapılan bütün hazırlık toplantılarında masada duran karşılıklı sorunlar üzerinde en azından kamuoyuna yansıdığı kadarıyla bir ilerleme sağlanabildiğini söyleyebilmek zordur. İki taraf da beklentilerini masaya koymuş ve her şey sonunda Brüksel toplantısına kalmıştır.

Nasıl FETÖ ve YPG gibi konularda Türkiye’nin beklentileri varsa, karşılığında ABD tarafının da kendi cephesinde beklentileri söz konusudur. Türkiye’nin Rusya’dan aldığı S-400 hava savunma sistemlerinden geri adım atması en başta geliyor. Bu çerçevede Biden cephesinin bakışında Türkiye’nin stratejik doğrultusuyla ilgili soru işaretlerinin yer etmiş olması önemli bir faktördür.

Ayrıca, Türkiye’de demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü gibi başlıklarda yaşanan sorunlar Biden yönetiminin gündemindeki önemli bir rahatsızlık konusudur.

Sonuçta Erdoğan’ın nitelemeleri üzerinden hareket edersek, ilişkilerdeki mevcut “gerilim” hali ile “yeni dönem” beklentisi arasında sıkışmış görünüyor 14 Haziran Brüksel buluşması."