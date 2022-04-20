Hürriyet yazarı Ergin: Cemal Kaşıkçı cinayeti davasından yargılanıp beraat edenler ne olacak?

Hürriyet yazarı Sedat Ergin, Türkiye'nin, Suudi Arabistan'a devrettiği Cemal Kaşıkçı cinayeti dosyasına ilişkin olarak kaleme aldığı yazısında T24 yazarı Tolga Şardan'ın konuyla ilgili haberine atıf yaparak, Türkiye’de 26 kişinin, Suudi Arabistan’da 11 kişi hakkında adli yargılama yapıldığını belirtti ve 15 kişinin akıbetini sordu.

Ergin, yazısında şunları kaydetti:

"Sorun yalnızca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın suçladığı sanıkların önemli bir bölümünün Riyad Savcılığı tarafından suçsuz görülüp sanık yapılmaması değildir.

İstanbul’daki savcıların suçlayıp, Riyad’daki savcılığın da suçladığı ancak mahkemenin yargılayıp beraat kararı verdiği isimler de var. İstanbul’daki iddianamenin bir numaralı sanığı olan Ahmet Bin Muhammed el-Asiri bunlardan biridir. Kaşıkçı’yı öldürmek için “ekip kurup görevlendirmeyi yapmakla” suçlanan el-Asiri, olayın meydana geldiği tarihte Suudi Arabistan’ın istihbarat örgütünün başkan yardımcılığı görevinde bulunuyordu. Daha sonra bu görevden alınmıştır.

Riyad’daki savcılık da kendisini soruşturmuş, hatta İslami hukuk çerçevesinde “Tazir” cezası verilmesini talep etmiş, yani bir anlamda cezayı mahkemenin takdirine bırakmıştır. Ancak yargılama sonucunda el-Asiri aklanmıştır. Krallık Başsavcılığı, kararın “tartışmaya kapalı” olduğunu belirtiyor.

Her halükârda Riyad’daki adli makamlar İstanbul’dan gelen iddianamedeki deliller karşısında bir karar almak durumundadır. Bu noktada alınacak kararın içeriğine göre bir dizi ihtimal gündeme geliyor. Meselenin söz konusu ihtimallerle ilgili aşaması ayrı bir değerlendirmeyi gerekli kılıyor."

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