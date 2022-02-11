Hürriyet yazarı Ergin: ABD’nin, TSK’nın harekât bölgesinde helikopterini imha ederken, Türkiye’ye bilgi vermemiş olması hayatın akışına uygun değil

Hürriyet yazarı Sedat Ergin, Suriye'nin İdlib bölgesine Irak Şam İslam Devleti örgütü (IŞİD) lideri Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kureyşi'nin öldürülmesi ve operasyonda kullanılan helikopterin teknik arıza nedeniyle imha edilme gerekçesine ilişkin olarak, "ABD makamları Türk tarafıyla bir şekilde temas kurmuş mudur?" diye sordu.

Ergin, "Operasyonun düzenlendiği nokta, aynı zamanda Türkiye’nin kontrolündeki Afrin merkezli Zeytin Dalı Harekât Bölgesi sınırının bir buçuk kilometre kadar güneyindedir. Atme’nin kuzeyinde sınır hattının hemen gerisinde Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) kontrolündeki Deyr Ballut yerleşimi bulunuyor" dedi.

Ergin, operasyonda kullanılan helikopterin imha edildiğini de hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Bu çerçevede hem İdlib’deki operasyon öncesinde hem de helikopterin arıza yapmasından sonra Afrin bölgesine geçip burada imha edilmesi sırasında, ABD makamları Türk tarafıyla bir şekilde temas kurmuş mudur?

Türkiye bölgedeki hava sahasını kontrol etmese de, İdlib’de sahada birlikleri bulunduğu, ayrıca Afrin TSK’nın harekât bölgesi olduğu için taraflar arasında bir temas hattının işlemiş olması kuvvetle muhtemeldir.

ABD’nin en azından TSK’nın harekât bölgesinde bir helikopterini patlatarak imha ederken, sahada askeri bulunan Türkiye’ye bilgi vermemiş olması hayatın akışına uygun görünmüyor. Bunun aksi, zaten çok sorunlu bir duruma işaret eder."

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