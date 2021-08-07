Hürriyet yazarı Ergin: ABD ile yaklaşan muhtemel bir mülteci krizinin ayak seslerini duyuyor musunuz?

Hürriyet yazarı Sedat Ergin, ABD'nin ülkesine kabul edeceği Afgan mültecilerin başvurularını Türkiye'ye gelenlerden de alacağını açıklamasını ve akabindeki tartışmaları ele aldı.

Ergin, Türkiye'nin ABD'nin açıklamasının ardından gösterdiği tepkileri hatırlatarak şöyle devam etti:

"Peki ABD tarafı bu eleştirileri nasıl karşıladı? Yanıt ertesi günü ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price’tan geldi. Price, 'Hiç kimseyi, spesifik bir ülkeye, Türkiye de dahil, yöneltmediklerini' ifade ederek, yapılan açıklamaların (Ankara’da) yol açtığı kaygıları 'üzüntüyle' karşıladıklarını söyledi.

Gelgelelim ABD Dışişleri Sözcüsü, yine Türkiye ile ilgili bir soru üzerine şöyle konuştu: 'Spesifik ülkelerden söz edecek değilim ama potansiyel mülteci akınına karşı ülkelerin sınırlarını açık tutmalarının önemli olduğuna inanıyoruz. Herhangi bir ülkeyi mültecilerin varış noktası olarak işaret etmek gibi bir niyetimiz yok.'

Bütün bu açıklamaları yan yana getirdiğimizde, ABD’nin ana mesajı 'sınırların açık tutulması' vurgusunda beliriyor. Bu genel mesajın adı geçirilmeden Türkiye’ye de yöneldiği aşikâr.

ABD ile yaklaşan muhtemel bir mülteci krizinin ayak seslerini duyuyor musunuz?"

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