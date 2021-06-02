Hürriyet yazarı Ergin: 1990’larda yaşananlardan gerekli sonuçlar çıkartılmış olsaydı, bugün tanıklık ettiğimiz tabloyla karşılaşmıyor olacaktık

Hürriyet yazarı Sedat Ergin, Türkbank skandalını ve Susurluk skandalını hatırlatarak, "Özellikle 1990’lı yılların ikinci yarısında yaşanan tecrübelerden gerekli sonuçlar çıkartılmış olsaydı, muhtemelen bugün tanıklık ettiğimiz tabloyla karşılaşmıyor olacaktık. Unutmayalım, herkesin en iyi icra ettiği iş kendi asli uğraş alanıdır" dedi.

Organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı’nın bir süre önce Yalıkavak Marina’da eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, eski MİT'çi Korkut Eken ve emekli Korgeneral Engin Alan ile göründüğü fotoğraf karesini de hatırlatan Ergin, "Bazı durumlarda da bu aktörlerin siyasi etkinlikler düzenlemeleri ya da önde gelen siyasetçilerle tehditkâr polemiklere girmeleri hukuk devleti ve demokrasilerde yeri olan hareketler değildir. Mesele siyaset kurumu ve devlet birimleriyle sınırlı değildir. Sorunun bir boyutu da toplumun belli kesimlerinde bu gibi şahsiyetlerle yakın olmanın, ahbaplık etmenin olağan kabul edilmesidir. Ülkenin magazin dünyası ve şarkıcılarına kadar uzanan bir kesimin Sedat Peker’le olan fotoğrafları bu çerçevede hemen akla geliyor. Bazı isimlerin kendisiyle aynı fotoğraf karesine girince yüzlerine yansıyan bahtiyarlık duygusu nasıl açıklanacaktır? Kutsama ve/ya da “Bir gün işim düşebilir” düşüncesi mi?" diye sordu.

Ergin, "Bütün tanıklık ettiğimiz hadiselerden çıkartılması elzem olan çok kritik bir ders var. Bu ders bizi organize suç aktörleri ile mesafenin korunması meselesine ve bunun bir kültür olarak artık içselleştirilmesi ihtiyacına getiriyor. Bu konuda illa Anayasa’ya hüküm mü koymak gerekiyor? Türkiye’nin gerçek bir demokrasi ve hukuk devleti olabilmesi için bu gölgenin sistem üzerine hiçbir zaman düşmemesi ve hiçbir izinin kalmaması şart. Bunun için temel kural çok basit: Mesafe, mesafe, mesafe..." düşüncesini dile getirdi.

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