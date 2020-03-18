Hürriyet yazarı: Erdoğan’ın katılacağı Koronavirüs toplantısında liglerin iptal edilmesi, AVM’lerin kapatılması kararı çıkabilir

Hürriyet gazetesi yazarı Cengiz Semercioğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da başkanlık edeceği 'Koronavirüs' gündemli toplantıda yeni tedbirlerin alınmasını beklediğini yazdı.

Semercioğlu, "Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan Koronavirüs zirvesinde alınan kararların hepsi doğruydu. Maçların seyircisiz oynanacağını. Okulların kapatılacağını. Uzaktan eğitime geçileceğini, toplantı öncesinde bu kararlar çıkabilir diye söylemiştim ekrandan. Bir tek cuma namazını bilemedim, o da 5 gün sonra iptal edildi zaten. Bugün de çok önemli bir toplantı var Erdoğan’ın başkanlığında. Gündem elbette yine Koronavirüs ve alınacak yeni tedbirler. Ben bu toplantı sonrasında şu kararların çıkacağını tahmin ediyorum. AVM’lerin kapatılması, Süper Lig ve tüm spor karşılaşmalarının iptal edilmesi, seyahat kısıtlaması getirilmesi, elbette ekonomik destek ve önlem paketlerinin açıklanması. Bakın İtalya’da bu işler nasıl yapılıyor, o da yan kutuda..." ifadesini kullandı.

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