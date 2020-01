Hürriyet yazarı: Elton John konser için rekor ücret aldı, babasının hayrına gelmiyor

Hürriyet yazarı Cengiz Semercioğlu, Antalya Expo'da konser verecek olan Elton John'un rekor bir ücrete anlaştığını yazdı. "Türkiye’ye destek mesajı yayınlamasını, konserini iptal etmeyeceğini açıklamasını takdir ettik. Peki babasının hayrına mı yapıyor adam bunu?" diye soran Semercioğlu, "Türkiye’yi çok sevdiğinden mi koşarak geliyor? Elbette değil. Çuvalla para aldı da ondan. Alacak demiyorum aldı. Bunlar hesaplarında parayı görmeden bırakın sahneyi, Türkiye’ye adımlarını atmazlar" ifadesini kullandı. Semercioğlu, John'un 800 bin Euro'ya anlaştığı yolunda bilgiler aldığını söyledi.

Semercioğlu'nun Hürriyet'te "Elton John kaç lira aldı?" başlığıyla yayımlanan (24 Ağustos 2016) yazısı şöyle:

Turistler kaçarken, yabancı sanatçılar konserlerini iptal ederken ben de dahil olmak üzere hepimiz alkışladık Elton John'un en zor zamanlarda Türkiye'ye gelip Antalya Expo'da konser verecek olmasını...

Türkiye’ye destek mesajı yayınlamasını, konserini iptal etmeyeceğini açıklamasını takdir ettik...

Peki babasının hayrına mı yapıyor adam bunu?

Türkiye’yi çok sevdiğinden mi koşarak geliyor?

Elbette değil...

Çuvalla para aldı da ondan...

Alacak demiyorum aldı... Bunlar hesaplarında parayı görmeden bırakın sahneyi, Türkiye’ye adımlarını atmazlar...

İşte zurnanın zırt dediği yer de burası...

Bu zor zamanda gözünü kırpmadan Türkiye’ye gelmesi için Elton John’a ne kadar ödendi acaba?

Bugüne kadar kaç kişinin ziyaret ettiği, kaç lira harcandığı, hangi ülkelerin gelip hangilerinin gelmediği, bir anda amacından sapıp konser etkinliğine dönüştürülen fuarda sanatçılara verilen ücretlerin ne olduğunu sormamıza rağmen öğrenemedik...

Belki sadece Elton John’u açıklarlar...

Elton John’un ortalama Avrupa konser fiyatı 150-200 bin euro arasında...

Bu parayı verirseniz Elton John’u Avrupa’nın her yerinde sahneye çıkarabilirsiniz...

İki yılda bir çıktığı en zengin Monte Carlo’dan aldığı fiyat 200 bin euro...

Hadi orası Monte Carlo... Türkiye Avrupa’da değil, sanatçılar her zaman Avrupa’dan yüksek fiyat çekerler...

Bizden alsın 300 bin euro...

Hadi terör falan sıkıntılı dönem yaşıyoruz, istesin 350 bin euro...

Ama benim duyduğum ve sektörde konuşulan rakamlar bunun iki katı civarında...

Elton John’a belki de müzik hayatının en yüksek konser ücretinin ödendiği, normal kaşesinin katbekat üzerine çıkıldığı konuşuluyor...

Herkes birbirine 1 milyon dolarlardan, 800 bin dolarlardan bahsediyor...

Elton John, Türkiye’ye elbette gelir bu durumda...

Bu söylentilerin, iddiaların önüne geçmenin tek bir yolu var...

Expo yönetiminin şeffaf olması ve Elton John’la birlikte Antalya’da konser veren yabancı sanatçılara ne kadar ücret ödendiğini açıklaması...

Bu para milletin parası...

Expo’da harcanan her kuruş milletin cebinden çıkıyor...

Elton John’a kaç liraya kahramanlık yaptırıldığını öğrenmek de bu milletin hakkı...

Hürriyet lahmacun, Milliyet hamburger, Sabah çiğköfteci...

Gazeteci arkadaşlara kötü bir haberim var, hepimiz sağlıksız besleniyoruz...

YemekSepeti.com gazetelerin beslenme dosyasını açıkladı...

Şaşırtıcı sonuçlar var içinde...

Gazetelerin genel merkezlerinin olduğu binalara en çok sipariş edilen 5 yemeği listeledi YemekSepeti.com...

Hürriyet binasına en çok sipariş edilen yemek lahmacun...

Sözcü ve Habertürk’çüler et döner seviyor...

Milliyet hamburgerci...

En sağlıklı beslenen gazete Posta... O binadaki arkadaşlar en çok sebzeli ev yemeği sipariş ediyorlar...

Milliyet de sağlıklı sayılır; zeytinyağlı ve salata yiyen tek gazete...

Balık sipariş eden tek gazete ise Sözcü...

En ilginç sonuçlardan ikisi şu:

Sabah çiğköfteci çıktı...

Star gazetesi sufleci, ayrıca benim ilk kez duyduğum çiğköfte dürüm siparişi veren tek gazete de Star...

Tavuk tantuni sipariş eden tek gazete ise Yeni Şafak...

Ama çoğunlukla gazetecilerin yedikleri yemek; lahmacun, hamburger, tost, pide, döner, dürüm, mantı olarak sıralanıyor...

Hepimiz obeziz, hepimiz şişmanız yani...

Bakın gazete binalarına en çok sipariş edilen yemeklere...

Hürriyet: Lahmacun, kumpir, tavuk kanat, mantı, dürüm...

Posta: Sebzeli ev yemeği, köfte dürüm, dilli kaşarlı tost, hamburger, lahmacun...

Sabah: Çiğköfte, patates kızartması, kumpir, et döner, lahmacun...

Habertürk: Et döner, lahmacun, ıslak hamburger, pilav üstü döner, mercimek çorbası...

Milliyet: Hamburger, beyti sarma, zeytinyağlı, salata, pilav üstü döner...

Sözcü: Et döner, balık, domates çorbası, kaşarlı tost, mercimek çorbası...

Yeni Şafak: Lahmacun, kaşarlı kuşbaşılı pide, ezogelin çorba, tavuk tantuni, Adana kebap...

Cumhuriyet: Lahmacun, ezogelin çorbası, hamburger, tavuk, mercimek çorbası...

Star: Sufle, tavuk burger, çiğ köfte dürüm, lahmacun, tavuk şiş...

Vatan: Lahmacun, kumpir, kuru fasulye-pilav, hamburger, Adana dürüm...

Şimdi bu listeden hareketle;

Yemeklerle manşetler arasında bir ilişki kurulabilir mi tartışmasına girmeyeceğim...

Ama genel olarak gazetecilerin sağlıksız beslendiği ortada...

Bir adam ve bir takım...

Bodrum’da bu yaz yolum 3-4 kez Gümüşlük’e düştü...

Gümüşlük demek Gümüşlükspor demek, Gümüşlükspor demek Nejat İşler demek artık...

Mayıs 2015’te yönetimini devraldığı takımı Ocak 2016’da 1. Amatör Ligi A Grubu’ndan şampiyon yaptı...

Gümüşlükspor sadece futbol demek değil, bölgedeki gençlerin hayatlarına dokunan bir sosyal faaliyet durumuna geldi...

Kimle konuşsanız Gümüşlük’te, laf bir şekilde Gümüşlükspor’a geliyor...

200’ün üzerinde genç futbol oynuyor...

Sağda solda takılmak, kötü alışkanlıklar edinmek, internet kafelerde oyun oynamak yerine sahadalar...

Spor yapıyorlar...

Nejat İşler’in bu çabasını gördükçe (Hayatından kesitler anlattığı Gerçek Hesap Bu adlı kitabının tüm gelirini de kulübe bıraktı), Gümüşlük’te gençlerin heyecanına tanık oldukça, bir futbol kulübünün, bir adamın gençlerin hayatına nasıl dokunduğunu görüyorsunuz...

Uzaktan gıptayla izliyordum Gümüşlükspor’u...

Bu sezon daha yakından takip edeceğim...

Hepimizin yapması gereken de tam filmlik bir hikayeye destek olmak...