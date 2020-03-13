Hürriyet yazarı Doğan: Koronavirüs’e özel sağlık sigortası yok

Hürriyet gazetesi yazarı Noyan Doğan, yeni tip Koronavirüs'ün teşhis ve tedavisinin özel hastanelerde yapılamayacağını belirtti. Doğan, pandemi ilan edilen Koranavirüs'ün özel sağlık sigortası kapsamına girmediğinin de altını çizdi.

Doğan, "Koronavirüs şüphesi varsa Sağlık Bakanlığı’nın özel hastanelere gönderdiği çubuklar vasıtasıyla hastadan numune alınıyor. Özel hastaneler korona virüsünün testini yapamıyor. Alınan örnekler, İlçe Sağlık Müdürlüğüne gönderiliyor. Test sonuçları beklenene kadar hastaneler 24 saat hastayı gözlem altında tutabilir. Eğer hasta, hastanede kalmak istemiyorsa, tüm bilgileri alınıp, gönderiliyor ancak hastaneden gittiğine dair de Sağlık Müdürlüğü’ne bilgi veriliyor. Virüs tespit edilirse hasta, hastaneden ya da evden alınıp, devletin tespit ettiği hastanelerde karantina altına alınıyor." bilgisini paylaştı.

Doğan, "Pandemi ilan edilmesinden sonra özel sağlık sigortalılarının en çok merak ettiği konu, koronavirüsün sağlık sigortası kapsamında olup olmadığı. Salgın hastalık ilan edildikten sonra özel sağlık sigortası artık devre dışı kalıyor ve tedavi giderleri sigortadan karşılanmıyor. Yani, salgın hastalık, özel sigortanın kapsamına girmiyor. Şöyle anlatayım. Koronavirüsün tespitini de tedavisini de özel hastaneler yapmıyor; devlet hastaneleri yürütüyor. Devlet hastanesi yürüttüğü için de tüm sağlık giderleri SGK kapsamında; vatandaştan hiçbir ücret alınmıyor. Eğer, yüksek ateş, öksürük gibi rahatsızlıklar nedeniyle özel hastaneye giderseniz ve ön incelemede rahatsızlığınızın korona ile ilişkisi olmadığı tespit edilirse özel hastane tedaviniz yürütüyor, özel sağlık sigortanız da giderlerinizi karşılıyor." ifadesini kullandı.

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