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Hürriyet yazarı: Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkisine yüzde 88 ‘Hayır’ dedi

"Yaş farkı, fiziksel görünüm gibi şeylerin etkisi yok bunda"

13 Şubat 2020 08:43

Hürriyet gazetesi yazarı Cengiz Semercioğlu, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'nın ilişkisi hakkında TV8’deki “Gel Konuşalım”da bir anket yaptıklarını ve ankete katılanlarım yüzde 88'inin 'Hayır' dediğini yazdı.

Semercioğlu, "Ezici bir çoğunluk bu çifti birbirine yakıştırmadı. Daha doğrusu Serenay’a Cem’i yakıştıramadı. Yaş farkı, fiziksel görünüm gibi şeylerin etkisi yok bunda. En büyük etken ne biliyor musunuz? Serenay’ın bu kadar başarılı, bu kadar zirvedeyken Cem Yılmaz’ın sevgililerinden biri olması. Çünkü o listede Defne’den geriye gittiğimizde Ayşe Hatun da var, Cansu da, Deniz de, Ahu da, Lal de, Ebru da var... Galiba Serenay’ın bu listeye dahil olması insanları mutsuz eden..." ifadesini kullandı. 

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