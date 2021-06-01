Hürriyet yazarı Çekirge: Türkiye, S-400 dahil tüm sorunların çözümü için Biden yönetimine bir yol haritası vermiş

Hürriyet yazarı Fatih Çekirge, ABD Başkanı Joe Biden ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın NATO Zirvesi'nde yapacağı ikili görüşmeye ilişkin olarak, "Çavuşoğlu önümüzdeki dönemde Türkiye-ABD ilişkileri için önemli şeyler söyledi. Özet: 'Sorunlarımız var. Ama sorunları aşma arzusu da var...' Bu noktada çok önemli bir ayrıntı öğreniyoruz... Türkiye, S-400 dahil tüm sorunların çözümü için Biden yönetimine bir yol haritası vermiş. Daha önce önerdiği ve uzmanlardan oluşan bir çalışma grubu teklifi ortada kalmış... Bu teklifteki teknik heyet olmayınca bu defa siyasi ağırlıklı bir çalışma grubu önermiş Türkiye... İşte bu kâğıt şimdi Başkan Biden’ın önünde..." dedi.

Çekirge, "Hatta ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile yaptığı son görüşmede Türkiye’nin önerdiği bu yol haritasını tekrar hatırlatmış. Peki sonuç ne olur? NATO zirvesinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la Başkan Biden’ın yapacağı görüşme belirleyici olacak. Benim aldığım izlenime göre Türkiye önümüzdeki dönemde, 'Türkiye’nin menfaatlerine aykırı düşmeyecek şekilde' sorunları çözen 'diyalog yanlısı' bir diplomatik rota uygulayacak. Buna da başlamış zaten... Belirli bir süreç dahilinde Mısır’la çok daha yakın ve üst düzey ilişkiler gelişebilir. Görüş ayrılıkları da olsa uyumlu bir yapı var. Rus turistlere Türkiye kapısı açılabilir" düşüncesini dile getirdi.

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