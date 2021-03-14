Hürriyet yazarı Çekirge: Staj için 4 aşamalı yeni sistem getiriliyor, torpil bitecek

Hürriyet gazetesi yazarı Fatih Çekirge, Cumhurbaşkanlığı İK Başkanlığı’nın yeni çalışamasını bugünkü köşesine taşıdı. Cumhurbaşkanlığı İK Başkanlığı’nın yeni sistemi ile stajda “torpil” döneminin sona ereceğini savundu.

Çekirge yazısında, “Değerlendirmeler de şu başlıklar üzerinden yapılıyor: Akademik/mesleki, sanatsal/sosyal ve sportif yeterlilikler... Kamu ve özel sektör stajyer alırken son ana kadar kimlik bilgilerini görmeyecek. Çünkü o aşamada İK Başkanlığı devreden çıkacak. Öğrenci ve kurum karşı karşıya gelecek. Yani liyakat esas olacak…” ifadesini kullandı.

Çekirge şunları kaydetti:

“Staj programına kayıt yaptırmak isteyen üniversite öğrencileri başvurularını kariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden yapabilecek. Öğrenci ilk aşamada üç farklı yeterlilik alanındaki (akademik/mesleki, sanatsal/sosyal ve sportif) başarılarını içeren ve belgelendirme yapabilecekleri başvuru formunu dolduracak.

Kariyer Kapısı ile entegrasyonu sağlanmış olan e-Devlet’e yönlendirilerek, kimlik, öğrenim (üniversite, bölüm, sınıf, aktif öğrencilik, genel not ortalaması vb), yabancı dil puanı, üniversite giriş sınav sonucu vb bilgilerini kontrol edip onayladıktan sonra başvurusunu tamamlayacak.

Başvurular değerlendirildikten sonra tüm adaylar, kimlik bilgileri gizli tutularak işverenlerin erişim sağlayabileceği “stajyer havuzu”na alınacak. Kamu kurumları ve özel sektör kuruluşları, stajyer havuzunda bulunan adaylara, kimlik bilgilerini görmeden akademik, sosyal ve sportif başarılarından oluşan yetkinlik puanlarını baz alarak staj teklif edecek.

Bu aşamada İK Başkanlığı devreden çıkacak. Stajyer arayan kurumlar ile stajyer havuzundaki öğrenciler doğrudan temas edecekler. Kurum puan durumunu uygun bulduğu öğrenciye teklifini yapacak. Öğrenci ile kurum birlikte karar verecekler. Staja başlayan öğrencilerin sigortaları üniversitelerince yapılacak, staj ücretleri ise ilgili kurumlar tarafından ödenecek.”