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Politika

Hürriyet yazarı Çekirge, Kıbrıs zirvesinin perde arkasını yazdı: Cenevre’de masayı donduran belge

06 Mayıs 2021 07:35

Hürriyet gazetesi yazarı Fatih Çekirge, Cenevre'deki Kıbrıs zirvesinin perde arkasına ilişkin olarak kaleme aldığı yazısında, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşmasına işaret ederek, "Çavuşoğlu diplomasinin en açık ifadeleriyle öyle bir konuşma yapıyor ki... Kelimenin tam anlamıyla Anastasiadis’in, bugüne kadar uyguladığı 'iki yüzlü diplomasi'yi örnekleriyle ortaya koyuyor" dedi. 

Çekirge, yazısına, şöyle devam etti: 

"Açıktan soruyor: Siz 4 yıl önce Crans Montana’da bana Kıbrıs Rumlarının iktidarı Kıbrıs Türkleriyle hiçbir zaman paylaşmayacağını, kendi halkınızı bu konuda ikna edemeyeceğinizi söylemediniz mi? Çavuşoğlu’nun bu sorusu masaya buz gibi düşüyor.  Bakan Çavuşoğlu, Anastasiadis’in toplantılarda başka, yüz yüze görüşmelerde başka konuştuğunu tarihleriyle anlatıyor... Diyor ki:  Yine Crans Montana’da siz bana halkınızın Kıbrıs Türkleriyle hastaneleri dahi paylaşmaya hazır olmadığını söylemediniz mi?

Yıllardır oynanan bu ikili oyuna karşı Bakan Çavuşoğlu 'artık yeter' dercesine örnekler vermeye devam ediyor:

2004’te Annan Planı’nda ve 2017’de söylediklerinizi siz geri çevirdiniz... Masadaki önerileri ilk geri çeken siz değil miydiniz?

Bakan Çavuşoğlu son olarak bir soru soruyor: Crans Montana’da dağıttığınız belgede dönüşümlü başkanlığı reddetmediniz mi?

Bu soruya BM Temsilcisi de şaşırıyor. Ve gözler Rum tarafına dönüyor. Panikle karışık bir kıpırdanma... Rum tarafı itiraz ediyor: Nereden çıktı bu. Böyle bir şey yok...

Ve işte o an Çavuşoğlu bir belgeyi masanın üzerine koyup soruyor: Bu belge size ait değil mi? Söyleyin sizin yazdığınız belge değil mi...

Rum tarafı belgeyi alıyor... Ve bir sessizlik. Çaresiz kabul ediyorlar. İşte o an Rum yönetimi lideri Anastasiadis yüzünü ters tarafa çeviriyor. Ve elektronik sigarasına sarılıyor."

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