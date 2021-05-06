Hürriyet yazarı Çekirge, Kıbrıs zirvesinin perde arkasını yazdı: Cenevre’de masayı donduran belge

Hürriyet gazetesi yazarı Fatih Çekirge, Cenevre'deki Kıbrıs zirvesinin perde arkasına ilişkin olarak kaleme aldığı yazısında, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşmasına işaret ederek, "Çavuşoğlu diplomasinin en açık ifadeleriyle öyle bir konuşma yapıyor ki... Kelimenin tam anlamıyla Anastasiadis’in, bugüne kadar uyguladığı 'iki yüzlü diplomasi'yi örnekleriyle ortaya koyuyor" dedi.

Çekirge, yazısına, şöyle devam etti:

"Açıktan soruyor: Siz 4 yıl önce Crans Montana’da bana Kıbrıs Rumlarının iktidarı Kıbrıs Türkleriyle hiçbir zaman paylaşmayacağını, kendi halkınızı bu konuda ikna edemeyeceğinizi söylemediniz mi? Çavuşoğlu’nun bu sorusu masaya buz gibi düşüyor. Bakan Çavuşoğlu, Anastasiadis’in toplantılarda başka, yüz yüze görüşmelerde başka konuştuğunu tarihleriyle anlatıyor... Diyor ki: Yine Crans Montana’da siz bana halkınızın Kıbrıs Türkleriyle hastaneleri dahi paylaşmaya hazır olmadığını söylemediniz mi?