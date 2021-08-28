Hürriyet yazarı Çekirge: Dünyadaki bütün hayvan hakları örgütleri ayağa kalkmalı, bu sosyal medya devlerinin bu iğrenç tezgâhı durdurulmalı

Hürriyet yazarı Fatih Çekirge, Sosyal Medya Hayvan Zulüm Komisyonu (SMACC) tarafından sosyal medya üzerinde üretilen ve yayınlanan hayvan zulmü videoları üzerinde yapılan araştırmanın sonuçlarına dikkati çektiği bugünkü yazısında, “Dünyadaki bütün hayvan hakları örgütleri ayağa kalkmalı, bu sosyal medya devlerinin bu iğrenç tezgâhı durdurulmalı” dedi.

“2020 yılının sadece üç ayında, YouTube, bu videoların paylaşımından 12 milyon dolar kazanmış... Buraya dikkat: Videoları çeken veya yayınlayanlar ise 15 milyon dolar kazanmış. Bu bir rezalet değil mi? Evet. Dahası var... Sosyal medya platformlarında hayvan zulmü içeren ve paylaşım ile izlenme oranlarından para kazanan 5 bin 480 video tespit edilerek belgeleniyor. Ve bu videoların yaklaşık 5 milyar 350 milyon kere izlendiği ortaya çıkıyor. İşte bu izlenme oranlarına göre reklam gelirleri oluşturuyorlar” diye yazan Çekirge, SMACC raporundan şu kısmı aktardı:

“Reklamlar genellikle para kazandıran zulüm içeriğine yerleştirilir. Araştırmacılarımız bu tür reklamların çok sayıda şirket ve şaşırtıcı bir şekilde bazı hayvan refahı ve koruma derneklerine ait olduklarını belgelediler ve bunların bazıları o zamandan beri harekete geçti. Firmaların reklam yerleşimine rıza göstermediklerini ve genellikle hayvan zulmü videolarındaki reklam özelliğinden habersiz olduklarını belirtmek gerekir...”

Çekirge devamında şunları kaydetti:

“Öyle bir tezgâh kurulmuş ki... Sözde ‘hayvana yapılan zulmü protesto eder bir başlıkla’ videoyu yayınlıyorlar... Biz hayvanseverler de protesto ederek izliyoruz. Hatta paylaşıyoruz... İşte o ara izlenme rekorları kırılıyor. YouTube ve Facebook da videoların başına, sonuna koyduğu reklamlarla milyonlarca dolarlık kanlı oyunu her geçen gün arttırıyor. Bu alçakça vurgun karşısında... İnsanlıktan çıkmış, gözünü para ve kan bürümüş bu yapıya “yuh” diyorum... Arkadaşlar... Dünyadaki bütün hayvan hakları örgütleri ayağa kalkmalı. Bu sosyal medya devlerinin bu iğrenç tezgâhı durdurulmalı.”

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