Hürriyet yazarı Çekirge, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Mısırlı mevkidaşının görüşmesini yazdı: Buzları eriten Kanal telefonu

Görüşmenin Süveyş Kanalı’nın bir gemi dolayısıyla tıkandığı günlerde gerçekleştiğini belirten Çekirge, Çavuşoğlu ve Şukri arasında arasında şu diyalogun geçtiğini söyledi:

"Mevlüt Çavuşoğlu: Sayın Bakan çok geçmiş olsun... Umarım bir an önce kanal açılır. Bu arada bizim yapabileceğimiz bir şey var mı diye sormak istedim. Bizim donanımlı kurtarma gemilerimizden yardım için gönderebiliriz.

Semih Şükri: Sayın Çavuşoğlu. Nazik teklifiniz için çok teşekkür ederim. Şimdi değerlendiriyoruz. İhtiyaç olursa sizi mutlaka arayacağım...

Ve önceki gün Mısır Dişişleri Bakanı Şükrü, Bakan Çavuşoğlu’nu arıyor: Sayın bakan size yardım talebiniz için çok teşekkür etmek istedim. Neyse ki sorun çözüldü. Bu vesileyle mübarek ramazan ayınızı tebrik etmek istedim...

Çavuşoğlu’nun cevabı: Sağolun Sayın Şükrü, ben de ramazan ayınızı tebrik ederim.

İşte diplomasinin en güzel örneği...

Aslında bu telefonun çok daha gerisinde ve derinlerinde diplomasinin 'kuyumcu işi' çabaları vardı...

20 Ocak’ta Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Ankara’da gazetecilerle yaptığı sohbette çok önemli mesajlar vermişti. Ben de 21 Ocak günü şöyle yazmıştım: “Devletler arasındaki krizler kamuoyu önünde şiddetli bir gerilim olarak devam etse de... Karşılıklı keskin ve suçlayıcı açıklamalar olsa da... Alt tarafta... Diplomasinin engin, derin ve ıssız sularında bir temas vardır.”

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