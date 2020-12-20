Hürriyet yazarı Çekirge'den Antalya Emniyet Müdürü'ne: Lütfen Fatma’yı koruyun, artık adaletin serbest bıraktığı yaratıkların kadınlara yaşattığı bu işkenceden bıktık

Hürriyet gazetesi yazarı Fatih Çekirge, sevgilisi Fatma Y.'nin arabasını yakan ve ölümle tehdit edilen zanlının mahkemede serbest bırakıldığını hatırlatarak Antalya Emniyet Müdürü'ne, "Fatma'yı koruyun" çağrısında bulundu.

Çekirge yazısında, "Antalya’da bir mahkeme... Sevgilisi tarafından otomobili yakılan Fatma Y. aynen şöyle diyor: 'Hâkim Bey size yalvarıyorum, bu adamı bırakmayın. Bu adam içeriden çıkarsa beni öldürecek. Can güvenliğim yok.' Kendisine hukuk dilinde ‘adam’ denilen A.H.Y. yine de serbest kaldı.. Ve Fatma’nın avukatı Mehmet Çalık sordu: 'Eğer bu şahıs serbest bırakılırsa, bir ay sonra müvekkilimin öldürüldüğüne dair dosya aynı mahkemeye gelecek. Müvekkilimi kanun, mahkeme korumazsa kim koruyacak? Bunu Türk milletine kamuoyu önünde soruyorum.' Avukat Çalık bunu sordu çünkü, son anda polislerin tuttuğu zabıt ortaya çıktı. O zabıt da şöyle: 'A.H.Y olayın ardından polislere ‘Fatma’nın ölümü temiz olmayacak. Yazık etti kendine’ demiştir...'Evet arkadaşlar olayımız bu...Sayın Antalya Emniyet Müdürü, lütfen Fatma’yı koruyun... Acı bir haber görmek istemiyoruz. Artık adaletin serbest bıraktığı yaratıkların kadınlara yaşattığı bu işkenceden bıktık." ifadesini kullandı.