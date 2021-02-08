Hürriyet yazarı Bol: O rektörü atayan imzanın arkasında bu milletin yüzde 52’sinin desteği var, çatlasanız da patlasanız da alışacaksınız!

Hürriyet gazetesi yazarı Fuat Bol, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne AKP’den milletvekili ve belediye başkan aday adayı Prof. Dr. b’yu atamasının ardından bir aydır süren protestolara ilişkin olarak, “O rektörü atayan imzanın arkasında bu milletin yüzde 52’sinin desteği var, çatlasanız da patlasanız da alışacaksınız!” görüşünü savundu.

Bol yazısında, “Ayrıca böyle bir istifa söz konusu olursa, orada devletten ve düzenden bahsedilebilir mi? Birileri de çıkar, valiyi, kaymakamı, alay komutanını istemez; ne olacak o zaman? Bunlar istifa edecek de devleti türediler mi idare edecek? O rektörü atayan imzanın arkasında bu milletin yüzde 52’sinin desteği var. Biliyorum, bu yüzde 52’lik halk desteği sizin için bir şey ifade etmiyor. Çünkü o 26 milyon oy, göbeğini kaşıyanların oyu. Hiçbir kıymet-i harbiyesi yok. Sizin bir oyunuz, onların milyonlarca oyundan daha kıymetli. Onlar ne ki seçtikleri ne olsun? Samimiyetle bir şey söyleyeyim mi size? Çatlasanız da patlasanız da alışacaksınız! Milli irade karşısında hizalanacaksınız!" düşüncesini dile getirdi.

Bol, "Masum öğrenciler üzerinden kirli emellerinize ulaşamayacaksınız.Dün ulaştınız; belli ki bugün de aynı hülyaya kapılmışsınız. Bence uyanın ve 15 Temmuz 2016 gecesi, tankları durduran çıplak ellerin gücünü ve kararlılığını görün! Görün ki ülkeye ve kendinize yazık etmeyin!" ifadesini kullandı.