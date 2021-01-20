Hürriyet yazarı Bol: Küreselciler Biden geldi diye boşuna sevinmesinler; geleceği varsa göreceği de vardır!

Hürriyet gazetesi yazarı Fuat Bol, ABD’de başkanlık devrine ilişkin olarak, “Küreselciler Biden geldi diye boşuna sevinmesinler; geleceği varsa göreceği de vardır!” yorumunu yaptı.

Bol yazısında, “Malum başkan Trump, içe dönüp yara sarmak istedi ancak ABD derin devleti buna müsaade etmedi. Trump’ın 'Asker çekelim' dediği bölgelere daha çok asker gönderildi.Şurası muhakkak ki ne ABD’nin ve ne de dünyanın ikinci bir Obama yönetimine tahammülü yok. Küreselciler Biden geldi diye boşuna sevinmesinler; geleceği varsa göreceği de vardır! Üstelik görecekleri, kurulmakta olan yeni dünyanın taze ürünleridir!" ifadesini kullandı.