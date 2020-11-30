Hürriyet yazarı Bol: İran’da olduğu gibi, bizde de önemli şahsiyetlere karşı suikast düzenleyebilirler

Eski AKP milletvekili ve Hürriyet gazetesi yazarı Fuat Bol, "İran’da olduğu gibi, bizde de önemli şahsiyetlere karşı suikast düzenleyebilirler" görüşünü savundu.

Bol bugünkü yazısında, "Akdeniz’de korsanlık yapılarak aranan gemimiz, Sayın Cihat Yaycı’nın ifade ettiği gibi tipik bir FETÖ kumpasıdır ve ikinci bir MİT TIR’ları vakasıdır. Gemiye gizlice silah ve mühimmat sokulacak ve bunlar yakalanıp tüm dünyaya ifşa edilecekti. Ve tıpkı MİT TIR’larında yapmak istedikleri gibi, maksatları Erdoğan’ı savaş suçlusu olarak Lahey Adalet Divanı’na göndermekti. Bu alçakların alçaklıklarının ölçüsü dün yoktu, bugün de yoktur, yarın da olmayacaktır." düşüncesini dile getirdi.

Bol, "İran’da olduğu gibi, bizde de önemli şahsiyetlere karşı suikast düzenleyebilirler. Biden koltuğa oturuncaya kadar hava hep dumanlı olacak! Canavarlara dikkat!" ifadesini kullandı.