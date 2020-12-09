Hürriyet yazarı Bol: Hükmedilen değil, hükmeden bir Türkiye var

Hürriyet gazetesi yazarı Fuat Bol, "Hükmedilen değil, hükmeden bir Türkiye var" görüşünü savundu.

Bol yazısında, "ABD değişmedi, dünkü ABD bugün de aynı. Görüyorsunuz, hemen her hususta Türkiye’ye dayatıyor, dayatmak istiyor. Nitekim dün de dayatıyordu. Türkiye dün 'peki'diyordu, demek zorundaydı. Çünkü devletin liderliğini ABD kontrol ediyordu." düşüncesini dile getirdi.

Bol, "Daha açık ifadeyle, Türkiye’deki siyaset, rüştünü ispat edebilmiş değildi. Siyaset görünüşte iktidardaydı lakin muktedir değildi. Türkiye bugün değişti; devletinin kodlarını ele geçirdi, kendisi lider oldu. Elbette ki yine dayatmak isteyeceklerdir lakin bu kez avuçlarını yalayacaklardır. Zira artık emir alan değil, emir veren bir Türkiye var. Hükmedilen değil, hükmeden bir Türkiye var. İnanmayan savunma sanayimizdeki hamlelerimize, Suriye’ye, Doğu Akdeniz’e, Libya’ya ve Azerbaycan’a baksın!" ifadesini kullandı.