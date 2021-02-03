Hürriyet yazarı Bol: Cumhurbaşkanının önüne 5 isim konur, bunlardan bir tanesini seçmesi istenir; 5’i de FETÖ’cüyse siyaset makamı ne yapsın?

Hürriyet gazetesi yazarı Fuat Bol, "Cumhurbaşkanı'nın önüne 5 isim konur, bunlardan bir tanesini seçmesi istenir; 5’i de FETÖ’cüyse siyaset makamı ne yapsın?" görüşünü savundu.

Bol yazısında, "Vesayet siteminde işin sahibi belli olmadığından, devletin ve milletin işleri ‘kim vurdu’ya gidiyordu! Hükümetin dışında hemen herkesin yetkili olduğu mahut vesayet sisteminde devlet, tüm kurum ve kuruluşlarıyla kapanın elinde kalmıştır. İşte bu kapanın elinde kalan ve sorumlusu belli olmayan sistemden (gerçekte sistemsizlik) dolayı FETÖ, devletin tüm kurum ve kuruluşlarını nüfuz etti. Evet, tüm FETÖ’cülerin atamalarını siyaset kurumu yaptı lakin siyaset kurumuna bu atamalar, bürokrasi tarafından yaptırıldı. Cumhurbaşkanının önüne 5 isim konur, bunlardan bir tanesini seçmesi istenir; 5’i de FETÖ’cüyse siyaset makamı ne yapsın?" düşüncesini dile getirdi.

Bol, "Üstelik kurumlardaki bu denli yapılaşma (tarlaların sürülmesi), uzun yıllara dayanıyor. Bürokrasi, mahut yapıyı askeri öğrencilikten generalliğe kadar hep kendinden (FETÖ’cü) yapmış. Askeriyede bunu yapabilen diğer sivil kurumlarda neler yapamaz? Siyaset kurumu bu kadroları önünde buldu, bunları atamak ve bunlarla çalışmak zorunda kaldı. Vesayete birazcık başkaldıranların, yani devlet ve millet lehine iş yapmak isteyenlerin akıbetlerini gördük. Kimi darağacını boyladı, kimileri de iktidardan alaşağı edildi. Başkanlık modeline işte bu vesayetten kurtulmak için geçildi. Anlayana!" ifadesini kullandı.