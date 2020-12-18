Hürriyet yazarı Bayer: YÖK Başkanı Yekta Saraç ile Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Savaşan’ın Ebubekir Sofuoğlu'na karşı bir yanıtları olmayacak mıdır?

Hürriyet gazetesi yazarı Yalçın Bayer, üniversiteler için 'fuhuş yuvası' diyen Prof.Dr. Ebubekir Sofuoğlu'na, Yükseköğretim Kurumu Başkanı Yekta Saraç ve Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan'ın bir yanıtları olup olmayacağını sordu.

Bayer yazısında, "Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, Sakarya Üniversitesi tarih bölümü öğretim üyesi. Aslen Trabzonlu, sosyoloji doktorasını Sakarya Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı, adı Danıştay cinayetine karışan Prof. Dr. Musa Taşdelen’den aldı. Doçent ve profesörlüğünü ise tarih bölümünden aldı. 'Üniversitelerle umumhaneye döndüğünü' söylemekle büyük tepki çeken Prof. Sofuoğlu, daha önce de 'Kurtuluş Savaşı ve Sakarya Meydan Muharebesi olmamıştır' demişti. Bu köşemizde yer alanca büyük tepki çekmişti. Aynı kürsüde profesör olan Haluk Selvi kendisine ağır bir cevap vermiş ve büyük bir yankı uyandırmıştı. Ebubekir Sofuoğlu’nun bir başka gafı da 'Google’ı Abdülhamid, cep telefonunu Nuh Peygamber kullanmıştı' biçimindeki sözleriydi, kendisini yine gülünç duruma düşmüştü." ifadesini kullandı.

Bayer, "YÖK Başkanı Yekta Saraç ile Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Fatih Savaşan’ın bu hocaya karşı bir yanıtları olmayacak mıdır?" düşüncesini dile getirdi.

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