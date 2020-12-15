Hürriyet yazarı Bayer: Su yokluğunun yaşanacağı günler çok da uzakta değil, bir an önce önlem almalıyız

Hürriyet gazetesi yazarı Yalçın Bayer, "Su yokluğunun yaşanacağı günler çok da uzakta değil, bir an önce önlem almalıyız" değerlendirmesinde bulundu.

Bayer yazısında, "Türkiye’de daha önce de kuraklık yaşadık, daha önce de dönemsel kurak zamanlar yaşandı. Ancak bu defa farklılık gösteriyor. Dolayısıyla bir an önce önlem almalıyız. Suyu tasarruflu kullanmak için seferber olmalıyız. Çünkü su yokluğunun yaşanacağı günler çok da uzakta değil. Çiftçilere ve şehirlerde, kasabalarda yaşayanlara büyük görev düşüyor." düşüncesini dile getirdi.