Hürriyet yazarı Bayer: Mansur Yavaş, Melih Gökçek’i utandırıyor

Hürriyet gazetesi yazarı Yalçın Bayer, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın 29 Ekim’de Çubuk 1 Barajı rekreasyon alanının açılışını yapacağını hatırlatarak, “Mansur Yavaş, Melih Gökçek’i utandırıyor” görüşünü savundu.

Bayer, “Atatürk’ün baraj yapımı sırasında inşaatı denetlerken, gelip giderken oturduğu yapı yıllar içinde ‘Atatürk Evi’ olarak ziyaretçilere açılmış ancak Melih Gökçek’in başkan seçilmesinden sonra sadece içinde ‘Atatürk Evi’ olduğu için rekreasyon alanı da kaderine terk edilmişti. 25 yıl aradan sonra Çubuk Barajı belediye iştiraki ANFA şirketi yetkililerinin büyük çabasıyla temizlendi. Öyle ki 25 yılın çöpü-molozu 2000 kamyonla atıldı. 1000 dönümlük bir araziye sahip Çubuk Barajı rekreasyon alanı temizlendi, binlerce ağaç ve bitki dikildi, yollar yapıldı. Atatürk Evi aslına uygun olarak restore edildi." ifadesini kullandı.

Bayer, "Mansur Yavaş’ın bütün hizmetleri bir yana, tarihsel bir öneme sahip rekreasyon alanının 29 Ekim’de açılacak olması anlayanlara çok önemli mesajlar veriyor." düşüncesini dile getirdi.

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