Hürriyet yazarı Bayer: Kılıçdaroğlu'nun hazırladığı PM hayal kırıklığı yarattı

Hürriyet gazetesi yazarı Yalçın Bayer, tek aday olarak yeniden CHP Genel Başkanlığı'na seçilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun Parti Meclisi için hazırladığı anahtar listeyi eleştirdi.

Bayer, "Kemal Kılıçdaroğlu’nun tarihi bir oyla (1251) seçildiği genel başkanlıktan sonra hazırladığı PM hayal kırıklığı yarattı. Partide güçlü bir şekilde ortaya çıkan değişim ve yenilenme talebine rağmen Kılıçdaroğlu, vitrine yine yıllanmış isimleri koymakta ısrar etti. Kendi illerinde il başkan adayları çıkarıp her yerde kaybeden MYK üyelerini yeniden listesine aldı. ‘Kaybedenler kulübü’ olan MYK üyeleri, örgütün itirazlarına rağmen listede yerlerini aldılar. Kamuoyunun veya toplumsal muhalefetin bilinir/tanınır hiçbir ismi yeni listede yok. 222 kişilik PM listesinde kamuoyunca bilinen hiçbir yeni isim yok. Aynı şekilde parti kamuoyundan da istenen isimler söz konusu değil." düşüncesini dile getirdi.

Bayer, "Yıllardır aday olan, görev alan isimler yeniden Kılıçdaroğlu’nun çarşaf listesinde yer aldı. İstanbul listesinde Erdoğan Toprak, Oğuz Kaan Salıcı ve Canan Kaftancıoğlu’nun etkisinin görüldüğünü belirten bir delege, 'Partide hiçbir siyasi geçmişi olmayan ve hiçbir ideolojik ve politik birikimi olmayan bir kişi yalnızca türbanlı olmasından dolayı PM listesine alındı' diyor. Trabzonlu, Bahçeşehir Hukuk Fakültesi mezunu olan Sevgi Kılıç’a, öneriyi il başkanı Kaftancıoğlu’nun götürdüğü bildiriliyor. Bu öneriyi Ekrem İmamoğlu da destekledi. Sevgi Kılıç’ın yaklaşık üç yıldır partide siyaset yaptığı, son seçimde Beykoz CHP ilçe teşkilatında görev aldığı biliniyor. Son İstanbul il kongresinde de yönetim kurulunda da bir türbanlı üye aday yapılmıştı. CHP kurultayının son gününde 52 PM üyesi, 8 bilim kurulu ve 15 yüksek disiplin kurulu üyesi belirlendi." ifadesini kullandı.

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