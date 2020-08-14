Hürriyet yazarı Bayer: Kenevirde düşük vitesteyiz, bu bir alarm sayılmalı

Hürriyet gazetesi yazarı Yalçın Bayer, kenevir üretiminin düşük olduğunu belirterek, "Tarım ve Orman Bakanlığı gerekli 'atakları yapamadı" yorumunu yaptı.

Bayer, "Kenevir Girişim Grubu olarak İzmir’de, Köy-Koop İzmir Birliği Başkanı Neptün Soyer’i ziyaretimizde, Dr. Yalçın Koçak, ‘keneviri köye dönüş projesi olarak gördüklerini, bununla ilgili çalışmalarında epeyce mesafe aldıklarını’ söyledi. Kenevir Kooperatifi Başkan Yardımcısı Halil Köse resmi temasları sırasında, önümüzdeki üç yıl içinde Türkiye’nin tarım yapılan her bölgesinde 'Kenevir çiftçiliğine geçilecek, bu nedenle şimdiden gerekli hazırlıkların yapılmasına ihtiyaç var' dedi. Soyer de bu görüşlere katıldığını açıkladı. Bu bir ‘alarm’ sayılmalı, çünkü bu konuda çok geri kaldık; Tarım ve Orman Bakanlığı gerekli ‘atakları’ yapamadı." düşüncesini dile getirdi.

Bayer, "Diğer ülkelerin neler yaptıklarını öğrendiğimizde utanıyoruz. Bize hem tohumunu satıyorlar, hem de tıbbı kenevir yağını... Bir doktor bu konudaki dış gelişmeleri dikkate alarak küçük çocuklarına her sabah kenevir yağı verdiklerini söyleyince, bu bilgilere ne kadar hâkim olduklarını anladık. Bizdeki bilim adamları, bu gerçekleri bildikleri halde siyasi iradeye söz geçiremiyorlar. İşin önemini anlatamadılar herhalde." ifadesini kullandı.

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