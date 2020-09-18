Hürriyet yazarı Bayer: İmamoğlu her yönden engelleniyor

Hürriyet gazetesi yazarı Yalçın Bayer, tamamlanamayan Melen Barajı Projesi'ne ilişkin olarak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun her yönden engellendiğini belirtti.

Bayer yazısında, "Gelelim İstanbul’un su temininin ‘sigortası’ sayılan Melen Barajı’na... İstanbul Belediyesi’nin başına bela oldu. Barajın güçlendirilmesi ihalesi DSİ tarafından 28 Şubat 2020’de yapıldı. Şartnamede yeni bir baraj şeklindeki güçlendirme yapısının yer tesliminden itibaren 1000 gün içinde tamamlanacağı belirtildi. DSİ, müteahhide yeni inşaat için yer teslimini 1 Haziran 2020 tarihinde yaptı. Aradan geçen 3 aya rağmen Melen Barajı’nın ilave inşaatının ilerleyişi konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı." ifadesini kullandı.

Bayer yazısında şunları kaydetti:

Melen için İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Melen’e gideceğini yazmıştık geçen hafta. Dün gitmiş. Bu konuda sorunu çözemediği için ne kadar üzüntülü olduğunu da biliyoruz. İmamoğlu her yönden engelleniyor. Bir yakını “Sayın Başkan, belediye başkanlığının tadını alamıyor” dedi bize. Basın açıklamasında başkan DSİ Genel Müdürü’ne vahim tabloyu anlattığını söylüyor ama yanıt alamamış. İmamoğlu, tepkisini “Bize verilen cevap: ‘Sayın Bakana bir soralım.’ Çok üzücü. Neyi soracaksınız ben anlamış değilim. Biz, bilgi almaya geliyoruz. Peki, sordunuz, cevap yok. Bir hafta önce de Sayın Bakan’a buraya gelmek istediğimizi ve bu doğrultuda da bir görevlendirme yapması halinde bilgi almak isteğimizi yazılı olarak da bildirdik. Cevap dahi yok. Akıl tutulması. Bu tür insanlara Allah akıl versin. Bu diyaloğu yaratan ve yaşatan hangi bürokrat varsa kınıyorum. Kim, hangi görevli varsa da kınıyorum. Yanlış yapıyorlar. İstanbul’un su sorununu konuşmaya geldik biz buraya. Ama bugün burada, bana bu açıklamayı yapmaya mecbur kıldılar” sözleriyle dile getirdi.

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TIKLAYIN | İBB Başkanı'ndan 'Melen Barajı' tepkisi: Her nedense hiçbir DSİ yetkilisi projeye dair bilgi veremiyor, yanımıza gelemiyor