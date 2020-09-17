T24 LogoT24 Logo
Gündem

İBB Başkanı'ndan 'Melen Barajı' tepkisi: Her nedense hiçbir DSİ yetkilisi projeye dair bilgi veremiyor, yanımıza gelemiyor

17 Eylül 2020 15:35

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Melen Barajı projesine ilişkin olarak, "Her nedense hiçbir DSİ yetkilisi projeye dair bilgi veremiyor, yanımıza gelemiyor" tepkisini gösterdi. 

İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Melen Barajı, İstanbul için çok önemli bir yatırım. Barajdaki sorunların çözümü konusunda bilgi almak üzere barajı ziyaret ettik. Her nedense hiçbir DSİ yetkilisi projeye dair bilgi veremiyor, yanımıza gelemiyor. DSİ gibi önemli bir kurumu idare edenleri ciddiyete davet ediyorum." ifadesini kullandı. 

ETİKETLER

İstanbul Büyükşehir Belediye BaşkanıEkrem İmamoğluMelen BarajıDSİprojeyetkiliİstanbul
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24