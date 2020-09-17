İBB Başkanı'ndan 'Melen Barajı' tepkisi: Her nedense hiçbir DSİ yetkilisi projeye dair bilgi veremiyor, yanımıza gelemiyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Melen Barajı projesine ilişkin olarak, "Her nedense hiçbir DSİ yetkilisi projeye dair bilgi veremiyor, yanımıza gelemiyor" tepkisini gösterdi.

İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Melen Barajı, İstanbul için çok önemli bir yatırım. Barajdaki sorunların çözümü konusunda bilgi almak üzere barajı ziyaret ettik. Her nedense hiçbir DSİ yetkilisi projeye dair bilgi veremiyor, yanımıza gelemiyor. DSİ gibi önemli bir kurumu idare edenleri ciddiyete davet ediyorum." ifadesini kullandı.