Hürriyet yazarı Bayer: 'Halk Partisi' oluşumunda bazı partililerin adlarının ortaya atılması CHP açısından doğru olmadı, sorumlu kişi de 'kurt' siyasetçi Mehmet Sevigen

Köşesinde c' isminde yeni bir parti kurulacağını ve genel başkanının da eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal olacağını iddia eden Hürriyet gazetesi yazarı Yalçın Bayer, "Halk Partisi' oluşumunda bazı partililerin adlarının ortaya atılması CHP açısından doğru olmadı, sorumlu kişi de 'kurt' siyasetçi Mehmet Sevigen" görüşünü savundu.

Bayer, "İyi niyetle bir siyasi ‘kulis’ haberini biraz çalkalayınca alttan çok şeyler çıktı. 'Yeni parti... Halk Partisi... Eskiler... Özlemciler... İttifak... K.K. ile işler iyi gitmiyor' gibi bir sürü sözcüğün çevresinde ‘dans’ edildiği anlaşıldı. CHP’den kopmayı telaffuz edenlerden bazı isimlerin de parti oluşumu hakkında doğru konuşmadıkları anlaşılıyor. Aslında bunlar küçük bir grup... Yine bazı partililerin adlarının ortaya atılması CHP açısından doğru olmadı. Bütün bunları biliyoruz ve sorumlu kişinin de ‘kurt’ siyasetçi Mehmet Sevigen olduğunu açıklamak durumundayız." düşüncesini dile getirdi.

Bayer yazısında şunları kaydetti:

"Mehmet Sevigen, parti kuruluşu için teklif götürdüklerine neler söyledi? 'Kamuoyu araştırması yaptırdım, yüzde 6 oranında oyumuz çıkıyor' dedi. 'Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal’ın genel başkan olabileceğini anlatırken, gerekirse Ataç Baykal’ın isminin de düşünülebileceğini' söyledi. Sevigen, Baykal’ın aile fertlerinin adlarını anmakla parti oluşumunda ‘güven’ vermeyi amaçladığına dikkat çekti. Deniz Baykal’ın bu girişime karşı olduğunu ve zarar verileceğini açık bir dille ifade etti."

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TIKLAYIN - Hürriyet yazarı Bayer: CHP'den 'Halk Parti' isminde yeni parti doğacak ve genel başkanı da Deniz Baykal'ın kızı olacakmış