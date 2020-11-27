Hürriyet yazarı Bayer'den 'vaka' sayısı yorumu:  Niye baştan ‘doğru’ olanı yapmıyoruz, 'inatlaşmak’, karşıt olmak hiç kimseye bir şey kazandırmıyor

Hürriyet gazetesi yazarı Yalçın Bayer, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 'günlük hasta' sayısından 'günlük vaka' sayısına dönmesine ilişkin olarak, "Türkiye doğru yolu sonunda buluyor da geride kırılmış kalpler, telafi edilmez zararlar, dışarıya karşı itibarsızlığımız kalıyor. Bu dış politikada da iç sorunlarda da sık sık görülüyor. Niye baştan ‘doğru’ olanı yapmıyoruz? ‘İnatlaşmak’, karşıt olmak hiç kimseye bir şey kazandırmıyor." yorumunu yaptı.

Bayer, "Eski Türk Tabipleri Birliği Başkanı Sinan Adıyaman’ın başına nelerin geldiğini gördük. Koronavirüs konusunda Sağlık Bakanı’nın açıkladığı rakamların yanlış ve eksik olduğunu gündeme getirince Türkiye Tabipler Birliği ‘tu kaka’ yapıldı. Adıyaman’a ‘terörist’ damgası dahi vuruldu. Ve bugün Adıyaman’ın ne kadar haklı olduğu ortaya çıktı. Ne yazık ki siyasetçisi de doktoru da kabinesi de gerçeği kabul etmek zorunda kaldı." düşüncesini dile getirdi.

Bayer yazısında, "Biz bunu ne için yaptık? Niye kamuoyunun kafası karıştırıldı? Hasta-vaka sayıları üzerinde ‘oynamak’ doğru olmadı tabii.. Yarın Dünya Sağlık Örgütü dağıtılacak aşılarda ‘hesabın’ doğru olmadığını ortaya çıkacağından bu kararın verildiği anlaşılıyor. Şimdi doğru ‘ray’ hattında yeni tedbirler konusunda doğruları söylemeye devam. Tıp yemini eden bir doktorun (Sinan Adıyaman) şu sözü gözlerimizi yaşattı: 'Keşke haklı çıkmasaydım.” ifadesini kullandı.