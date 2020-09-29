Hürriyet yazarı Bayer: Bilgisayar karaborsaya düştü, bu çocukların hali ne olacak, ders öğrenemeyecekler mi?

Hürriyet gazetesi yazarı Yalçın Bayer, uzaktan eğitim başlamasıyla bilgisayarın karaborsaya düştüğünü yazdı. Bayer, “Bu çocukların hali ne olacak, ders öğrenemeyecekler mi?” diye sordu.

Bayer, "Bilgisayarsızlık tablosu hiç hoş değil, bu durumun faturası ağır olur. Kadıköy’den bir bilgisayar tamircisi aradı, 'Yalçın Bey, bilgisayarlar karaborsa oldu' diye haykırdı. Bu sıkıntıyı bir bilgisayar satıcısı anlatamaz. Gaziantep’ten 12 yıl önce gelmiş, yaşamı yenisiyle eskisiyle hep bilgisayarlarla geçmiş. 'Çocuklar hem bilgisayar alamıyor, hem de eğitim yapamıyor. Arayan arayana..' diyor. Bilgisayar da piyasadan çekilmiş, yani mal bulunmuyor, bir de bunun parçalarını düşünün. 'İkinci el bilgisayar 1500 lira olmuş, 1000 liralık tablet de 2 bin lira... Bazı bilgisayarları 1500 liraya bulmak mümkün değil.' Olağanüstü bir durum yaşandığını, herkesin duyarlı olması gerektiğini söylüyor genç tamirci: 'Yardımsever ve şefkat sahibi kişiler, ihtiyaç dışı kalan bilgisayarlarını gençlere ve okul müdürlerine teslim etmelidir.” ifadesini kullandı.

Konuştuğu bilgisayar tamircisinin, Çin’den ithalat yapılmasını önerdiğini belirten Bayer, "Çin’de devlet eliyle 100-200 dolara ihtiyacı karşılayacak tabletler satın alınabileceğini söylüyor. Bu arada Antalya’dan bir telefon. Alanya Kestel’deki Ayhan Şahenk İlköğretim Okulu’nun müdürlüğüne başvuran bir işinsanı, evlerindeki bilgisayarları bağışlamak istemiş, okulun kadın müdürü korkmuş, 'İlçe milli eğitiminden izin alın' demiş. Bir öğretmen böyle bir ‘bağış’ın getirilmesinden niye korkar ki! Adamın içinde iş yapma isteği yoksa, salın ipini gitsin." görüşünü savundu.

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