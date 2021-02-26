Hürriyet yazarı Bayer: Belediyeler, hak arayan işçileri polise şikâyet ediyorsa, işçilerin haklarını kim savunacak?

Hürriyet gazetesi yazarı Yalçın Bayer, "Belediyeler, hak arayan işçileri polise şikâyet ediyorsa, işçilerin haklarını kim savunacak?" diye sordu.

Bayer, "Kadıköy ve Bakırköy belediyeleri DİSK-Genel-İş’le anlaşamıyo' başlıklı yazımız üzerine grevdeki işçilerin bizi arayıp dertlerini anlatmaya devam ettiklerini yazmıştık. CHP emek ağırlıklı siyaset yapma iddiasında bulunuyor, nitekim iktidar olduklarında emekçilerin sendikal haklarını sonuna kadar kullanacakları dönem olacağını her platformda açıklıyorlar. Ancak yazıdan sonra Kadıköy, Bakırköy, Maltepe, Avcılar, Beşiktaş ve Ataşehir belediyeleri de grev kararları aldı. CHP’ye yakın sendikalarla belediyeler anlaşamıyorsa sorun kimde vurgusunu yapmak gerekiyor." düşüncesini dile getirdi.

Bayer yazısında ifadesini kullandı:

"Belediyeler, hak arayan işçileri polise şikâyet ediyorsa, yasadışı bir şekilde grev kırıcılığı yapıyorsa, işçilerin haklarını kim savunacak? Genel-İş’in bölgedeki şubesi Maltepe Belediyesi’nin olumsuzluklarını işaret ediyor. Bazı çalışanların şu sözlerine dikkat edin: 'İBB’ye bağlı çöp toplama araçlarının grevdeki ilçelere gönderilmesi grev kırıcılığı değil midir? Korkumuz şudur: Eskiden Bakanlar Kurulu kararıyla, şimdi ise Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile grev milli güvenlik ve genel sağlık gerekçesi ile ertelenebiliyor. Bu yöntem kullanılırsa, hiç şaşırmayacağız CHP’ye.”