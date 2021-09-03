Hürriyet yazarı Bayer: Bakalım hükümet gariban takımına ne kadar saygı gösterecek

Hürriyet gazetesi yazarı Yalçın Bayer, "Yeni intibak yasasını verdiği söz doğrultusunda siyasi iradenin bir an önce çıkarmasını bekliyor milyonlarca dar gelirli kitle. Bakalım hükümet gariban takımına ne kadar saygı gösterecek." değerlendirmesini yaptı.

Bayer yazısında, "Emekli, insan onuruna yaraşır aylığı yıllardır bekliyor' diyor çalışma hayatı uzmanımız Şükrü Karaman. Ellerine geçen son derece düşük para ile her gün yükselen temel tüketim maddesi fiyatları ile boğuşan emekli, 2012 yılından bu yana kendilerine verilen intibak sözünün karşılanmamasından ötürü öfkeli. 2000 yılı öncesi işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerine yönelik intibak yasası çıkarılarak aylıklarında göreceli iyileştirme sağlanmış ve 2013 yılı Ocak ayından itibaren kim ne hak ettiyse paraları ödenmişti. Ne var ki, 2000 sonrası emekli olanlar bu düzenlemeden yoksun bırakılmıştı." düşüncesini dile getirdi.

Bayer şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi 2000 yılı sonrasında emekli olan SSK (4/A) ve BAĞ-KUR’lular (4/B) aynı prim kazancı ve prim gün sayılarıyla 2000 yılından önce emekli olanların kendilerinden daha fazla emekli aylığı aldığını belirterek, maaş farklılığının giderilmesini talep ediyor.

İstekleri karşılanıp, yeni intibak yasası hayata geçerse 2000 yılı ve sonrasında emekli olanların aylığı yeniden hesaplanacak. Çalışma süresi ve prim ödemelerine göre milyonlarca işçi, esnaf ve çiftçi emeklisinin aylığı değişik oranlarda artacak. Aynı şekilde dul ve yetimlerin de aylığı yükselecek. Daha uzun süre çalışan ve daha fazla prim ödeyenlerin aylığında 500 lirayı aşkın artış olabilecek. Bu kapsamda yaklaşık 5 milyon emekli bulunuyor. İşte bu nedenle yeni intibak yasasını verdiği söz doğrultusunda siyasi iradenin bir an önce çıkarmasını bekliyor milyonlarca dar gelirli kitle.

Bakalım hükümet gariban takımına ne kadar saygı gösterecek."