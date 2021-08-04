Hürriyet yazarı Bayer: Askerimiz yangınlarda neden yok?

Hürriyet gazetesi yazarı Yalçın Bayer, orman yangınlarına müdahalede Türk Silahlı Kuvvetleri'nin neden yer almadığını sordu. Bayer, "Ne yazık ki bütün Türkiye yanıyor; halk kendi imkânlarıyla yangına müdahale etmeye çalışıyor, ormandakilere araba ile buz taşımaya çalışıyor, kürek sapı temin ediyor. Hele gençlerin Hisarönü’ndeki çalışmaları örnek bir belgesel olmalı." değerlendirmesini yaptı.

Bayer yazısında, "Böyle bir felaket karşısında 'Ordumuz, askerimiz nerede?' diye bir soru sormak gerekiyor. Buna cevap verilmeli. Askerimiz ‘tatbikat’ gibi, ‘avcı boy çukurları’ gibi mesnetsiz, çadır kurmak gibi ‘meşguliyetlerle’ yangından uzak tutulmamalı... Askerin İdlib, Barış Pınarı Harekâtı, Fırat Kalkanı, Katar, Afganistan, Irak’ta Suriye, Kosova’dan önce Manavgat’ta Bodrum’da, Milas’ta, Marmaris-Hisarönü’nde görev yapması gerekmiyor mu?" ifadesini kullandı.