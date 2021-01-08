Hürriyet yazarı Bayer: Aşı gelecek de ne kadar hazırlıklıyız?

Hürriyet gazetesi yazarı Yalçın Bayer, “2020 Mart’tan beri etkisini sürdüren Covid-19 salgınının yarattığı koşullar, sağlık sistemimizdeki eksiklik ve sorunları gün yüzüne çıkarmaya devam ediyor.” görüşünü savundu. Bayer, Türkiye’deki aşılama sürecine ilişkin olarak, “Aşı gelecek de ne kadar hazırlıklıyız?” diye sordu.

Bayer, “Aşılama konusunda yetkilendirilmesi beklenen aile sağlığı merkezlerinin (ASM) önemli bir kısmında aile hekimi ve hemşire eksiklikleri bulunuyor. Salgın sürecinde kullanıma uygun giriş-çıkış kapı sistemleri ve bekleme salonu bulunmazsa ne yapacağız?" düşüncesini dile getirdi.

Bayer yazısında, "CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, sürecin etkin ve sorumsuz yürütülmesi için hangi çalışmaların yürütüldüğünü bakanlığa soruyor: 'Covid-19 aşısının uygulama takvimi ve yöntemi belirlenmiş midir? Türkiye’de ASM’lerin sayısını kaçtır? Kaç sağlık personeli görev yapmaktadır? Buralarda muhafaza edilebilecek aşı dozu sayılarını illere göre açıklar mısınız? Sorunların giderilmesi için hangi çalışmalar yürütülüyor?” ifadesini kullandı.