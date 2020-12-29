Hürriyet yazarı Bayer: Asgari ücretli işçinin rahat nefes alabilmesi için vergi dışı bırakılması kaçınılmaz görünüyor

Hürriyet gazetesi yazarı Yalçın Bayer, dün açıklanan 2021 yılı asgari ücretine ilişkin olarak, "Asgari ücretli işçinin rahat nefes alabilmesi için vergi dışı bırakılması kaçınılmaz görünüyor" yorumunu yaptı.

Bayer yazısında, "Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 500 lira artışla net 2 bin 825 lira olarak saptadığı ücret işçilerin beklentilerini her zamanki gibi karşılamadı. Emek cephesi, asgari ücretin şimdi yüksek görünse de üç ay sonra yüksek enflasyon karşısında satın alma gücünü yitireceğini, eylül ayından itibaren ise vergi kesintilerinden ötürü ‘kuşa’ döneceğinin hesabını şimdiden yapıyor. Asgari ücretli işçinin rahat nefes alabilmesi için vergi dışı bırakılması kaçınılmaz görünüyor. Nedense siyasi irade bu talebe olumlu karşılık vermiyor. Bu nedenle milyonlarca asgari ücretli vergiye ‘yeniliyor’." düşüncesini dile getirdi.

Bayer, "Son 21 yılda asgari ücret, 17 kez hükümet-işveren oylarıyla, 4 kez de işçi-işveren-hükümet tarafından saptandığını bir not olarak hatırlatalım." ifadesini kullandı.

TIKLAYIN | 2021 asgari ücreti belli oldu: 2 bin 825 TL 90 kuruş